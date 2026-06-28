Минобороны тестирует новый цифровой сервис в «Армия+»: военные будут подавать рапорты онлайн

В Украине начинают тестирование нового механизма перевода военнослужащих из одной части в другую. Процедуру планируют сделать более понятной и быстрой, а основным инструментом для подачи документов станет приложение «Армия+».

На первом этапе речь идет не обо всех подразделениях ВСУ, а лишь о пилотном проекте. Он будет реализовываться в рамках 16-го и 19-го армейских корпусов. Если тестирование покажет положительный результат, новый подход планируется распространить и на другие подразделения.

Кто сможет подать рапорт

Подать электронный рапорт о переводе смогут военнослужащие рядового и сержантского состава. При этом предусмотрены определенные ограничения: военнослужащий должен проходить службу в указанных корпусах, не занимать офицерскую должность и не находиться в самовольном отсутствии из части.

Перевод будет возможен между воинскими частями, входящими в состав соответствующего корпуса или находящимися в его оперативном подчинении. То есть речь идет не о свободном переходе в любое подразделение ВСУ, а о контролируемом процессе в пределах одной оперативной зоны.

В Министерстве обороны поясняют, что такой подход должен одновременно упростить процедуру для военнослужащих и сохранить боевую готовность подразделений. Именно поэтому на количество переводов будут установлены ежемесячные лимиты, а рассмотрение рапортов будет происходить в установленные сроки.

Как будет работать эта процедура в «Армия+»

Все основные этапы будут проходить в мобильном приложении «Армия+». Военнослужащий сможет подать рапорт с электронной подписью, отслеживать статус его рассмотрения и получить решение непосредственно в приложении.

Кроме того, в приложении должны предоставляться разъяснения относительно принятого решения. Это важно, ведь ранее военнослужащие часто жаловались на непрозрачность процедур и сложности в общении при попытке перевода.

Бета-тестирование новой системы продлится до 24 сентября. После этого Министерство обороны и Генеральный штаб должны будут оценить результаты и принять решение о дальнейшем расширении применения этой системы.

Для военнослужащих, которым требуется дополнительная консультация по условиям перевода, в приложении «Армия+» будет работать текстовая служба поддержки. Также можно обратиться на бесплатную горячую линию Министерства обороны по номеру 1519.

Запуск такого механизма может стать важным шагом в цифровизации военной службы. Если система будет работать стабильно, она позволит сократить бюрократию, сделать процесс перевода более прозрачным и предоставить военнослужащим понятный инструмент для подачи рапортов.