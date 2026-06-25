OpenAI обновила ChatGPT: GPT-5.5 Instant стал более точным и менее многословным

OpenAI выпустила масштабное обновление для ChatGPT и сделала GPT-5.5 Instant новой стандартной моделью сервиса. Компания позиционирует её как более быструю, точную и удобную версию для повседневного использования.

Основной акцент сделан на сокращении «галлюцинаций», то есть вымышленных или неточных ответов. Согласно внутренним тестам OpenAI, GPT-5.5 Instant выдает на 52,5% меньше ошибочных утверждений по таким деликатным темам, как медицина, право и финансы, по сравнению с GPT-5.3 Instant. В сложных диалогах, которые пользователи ранее отмечали как проблемные из-за фактических ошибок, количество неточностей сократилось на 37,3%.

Модель также должна лучше справляться с повседневными задачами: анализом изображений, математикой, научными вопросами и ситуациями, когда нужно самостоятельно решить, стоит ли обращаться к веб-поиску. Ответы стали короче и лаконичнее: OpenAI отдельно отмечает, что ChatGPT должен меньше перегружать текст лишними объяснениями, форматированием и неуместными эмодзи.

Еще одно важное изменение касается персонализации. GPT-5.5 Instant более эффективно использует контекст из предыдущих чатов, файлов и подключенных сервисов, в частности Gmail, если пользователь дал на это разрешение. В целях прозрачности OpenAI добавляет функцию Memory Sources: она показывает, какие именно воспоминания или предыдущие диалоги повлияли на ответ. Устаревшие или неверные данные можно удалить или исправить.