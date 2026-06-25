OpenAI оновила ChatGPT: GPT-5.5 Instant став точнішим і менш багатослівним

OpenAI випустила масштабне оновлення для ChatGPT і зробила GPT-5.5 Instant новою стандартною моделлю сервісу. Компанія позиціонує її як швидшу, точнішу й зручнішу версію для щоденного використання.

Головний акцент зроблено на зменшенні «галюцинацій», тобто вигаданих або неточних відповідей. За внутрішніми тестами OpenAI, GPT-5.5 Instant видає на 52,5% менше хибних тверджень у чутливих темах на кшталт медицини, права й фінансів порівняно з GPT-5.3 Instant. У складних діалогах, які користувачі раніше позначали як проблемні через фактичні помилки, кількість неточностей зменшилася на 37,3%.

Модель також має краще працювати з повсякденними задачами: аналізом зображень, математикою, науковими питаннями й ситуаціями, коли потрібно самостійно вирішити, чи варто звертатися до вебпошуку. Відповіді стали коротшими й прямішими: OpenAI окремо зазначає, що ChatGPT має менше перевантажувати текст зайвими поясненнями, форматуванням і недоречними емодзі.

Ще одна важлива зміна стосується персоналізації. GPT-5.5 Instant краще використовує контекст із попередніх чатів, файлів і підключених сервісів, зокрема Gmail, якщо користувач дав на це дозвіл. Для прозорості OpenAI додає функцію Memory Sources: вона показує, які саме спогади або попередні діалоги вплинули на відповідь. Застарілі чи неправильні дані можна видалити або виправити.