Чому не варто примусово закривати додатки на будь-якому смартфоні

Є думка, що додатки на смартфоні потрібно примусово закривати, щоб вони не витрачали ресурси пристрою. Але насправді це – всього лише міф. Розбираємося, чому це не так і як примусове закриття навіть шкодить вашому гаджету.





Користуючись смартфоном, ми часто перемикаємося з одного додатка на інший, і при цьому часом примусово закриваємо їх, так як віримо, що це допоможе заощадити заряд батареї і прискорити роботу гаджета. Але насправді такі дії мають зворотний ефект.

Всі додатки на смартфоні існують в одному з п’яти станів:

не запущені;

активні: відкриті на екрані, в них відбуваються які-небудь дії;

неактивні: вікна у відкритій програмі, але в них нічого не відбувається;

фоновий режим: програма не відкрита, але робить якісь дії (завантажує пошту);

призупинені: знаходиться в фоновому режимі і нічого не робить.

Алгоритми, що управляють оперативною пам’яттю, змушують програму працювати у фоновому режимі, якщо ви деякий час не робите в них ніяких дій. При цьому витрачається мінімальна кількість ресурсів.

Як тільки ви знову звертаєтеся до додатка, смартфон просто активує його і повертає до того, на чому ви зупинилися. На ці дії також йде зовсім небагато енергії.

Але якщо ви примусово закриваєте додаток, то пристрій повністю припиняє його роботу. При повторному відкритті алгоритми змушені заново запускати додаток. Це більш енергозатратно, ніж робота в фоновому режимі, а значить, і батарея розряджається швидше.

До того ж на відновлення з фонового режиму потрібно менше часу, ніж на повторний запуск, так що примусове закриття негативно позначається і на швидкодії.

Але якщо ви помітили, що якийсь додаток витрачає занадто багато заряду (це можна перевірити в налаштуваннях смартфона), то є ймовірність, що це – несумлінне ПЗ, яке витрачає ресурси на якісь свої цілі.