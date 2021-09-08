Виробник електрокарів Xpeng Motors випустив першого в світі робота-коня

Коли мова заходить про серійне виробництво роботів, виробники зазвичай презентують свої ідеї в образі електронних тварин – роботизовані вихованці викликають ажіотаж у всіх вікових груп і демонструють всю міць прогресу.





Але китайський виробник електрокарів Xpeng Motors вирішив не прив’язуватися до класичної моделі роботів-собак і видав на-гора ноу-хау – робоконя!

Виробник заявляє, що це не тільки перший в світі роботизований кінь, а й засіб пересування – на ньому можна їздити верхи. Орієнтований робот на дітей, що видно і по зовнішньому вигляду конячки, і по її габаритах. Крім транспортної функції, Xpeng обіцяє сприйняття роботом навколишнього середовища і здатність до інтелектуальної емоційної взаємодії з власником.

Робокінь вміє висловлювати емоції, реагує на дотики і голосові команди. Оснащений камерами і лідаром робот здатний в автономному режимі перевозити невеликі вантажі, для цього на його спині передбачена спеціальна знімна коробка. Якщо акумулятор вичерпається в шляху, вірний кінь самостійно відправиться на зарядну станцію.

Коли, а головне за скільки, можна буде придбати це диво техніки Xpeng Motors не повідомляє. Однак зміна традиційного форм-фактора собаки не може не радувати – можливо, не за горами роботи-дракони, на яких можна буде зробити подорож навколо будинку, пролітаючи повз здивованих перехожих.