Здійснилось: Apple оснастить нові iPhone USB Type-C

Відбудеться те, що давно назрівало. Техніка Apple, у тому числі iPhone, втратить ексклюзивний порт Lightning і вже скоро перейде на роз’єм Type-C, яким користуються інші виробники. Такою інформацією поділився авторитетний аналітик Мінґ-Чі Куо.





Стосується це не тільки iPhone, а й інших гаджетів компанії: AirPods, Magic Keyboard/Trackpad/Mouse та MagSafe Battery.

Пов’язано це з тим, що Єврокомісія на законодавчому рівні змушує купертинівців перевести айфон на Type-C. А оскільки ключем до успіху Lighting були саме смартфони, втратить сенс оснащувати пристрої різними роз’ємами – це принесе незручність кінцевому користувачеві і порушить магію екосистеми Apple.

Також аналітик прокоментував чутки про те, що Apple збирається зовсім відмовитися від будь-яких роз’ємів в iPhone. На його думку, у найближчому майбутньому цього не станеться, оскільки технологія бездротової зарядки все ще перебуває на стадії розвитку та має свої обмеження.

Раніше повідомлялося, що Lightning пропаде з iPhone починаючи з iPhone 15. Таким чином, всі мобільні пристрої прийдуть до єдиного стандарту для провідної зарядки – Type-C.