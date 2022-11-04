Туреччина представила морський надводний безпілотник MIR для боротьби з підводними човнами

Управління оборонної промисловості та політики уряду Туреччини, Президентство оборонної промисловості SSB, представило безпілотний військово-морський апарат MIR, призначений для боротьби з підводними човнами з поверхні.

Ісмаїл Демір, голова SSB, повідомив пресі, що MIR буде поставлятися в трьох варіантах. Він може використовуватися автономно, в операціях з дистанційним управлінням або з екіпажем.

MIR матиме засоби радіоелектронної боротьби, гідролокатор і низку ракет, розроблених турецьким державним виробником ракет Roketsan.

“MIR запропонує користувачеві широкий спектр опцій … включаючи багатофункціональні бойові інструменти”, – сказав Демір.

Судно також може виконувати пошуково-рятувальні операції. Воно матиме функції оперативної сумісності для використання з іншими пілотованими або безпілотними засобами.

“MIR надійде на озброєння ВМС, як тільки в систему буде інтегровано сучасний сонар”, – сказав Демір.

Військово-морський безпілотник був розроблений у партнерстві між спеціалістом з військової електроніки Aselsan, найбільшою оборонною компанією Туреччини, і приватною суднобудівною верф’ю Sefine.