Nubia розкрила дату виходу та неймовірну потужність Red Magic 11S Pro

Компанія Nubia офіційно оголосила дату прем’єри свого нового флагманського геймерського смартфона — Red Magic 11S Pro. Судячи з оприлюднених промоматеріалів, новинка стане справжнім монстром продуктивності, здатним забезпечити «кіберспортивну» якість картинки у найважчих мобільних тайтлах.

Екстремальне залізо та розгін

Головним козирем Red Magic 11S Pro стане спеціальна версія процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5 із приставкою Leading Version. Основні особливості чіпа:

Рекордна частота: Процесор розігнано до 4,74 ГГц , що значно вище за стандартні 4,61 ГГц.

Суворий відбір: Кожен примірник проходить додаткові етапи тестування на нагрів та енергоефективність в екстремальних умовах.

Кожен примірник проходить додаткові етапи тестування на нагрів та енергоефективність в екстремальних умовах. Графіка майбутнього: Смартфон здатний запускати понад 200 ігор у роздільній здатності 2K при частоті кадрів до 144 fps .

Розумні технології: Система підтримує апскейлінг зображення та інтерполяцію кадрів «на льоту» для максимальної плавності.

Не лише смартфон: очікувані новинки

Презентація відбудеться в Китаї вже 18 травня. Разом із телефоном очікується анонс потужного планшета — Gaming Tablet 5 Pro. Хоча офіційного підтвердження щодо планшета ще немає, інсайдери приписують йому вражаючі характеристики: 9-дюймовий OLED-дисплей із частотою 185 Гц та до 24 ГБ оперативної пам’яті.