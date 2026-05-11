Hardnews

Nubia розкрила дату виходу та неймовірну потужність Red Magic 11S Pro

Nubia представить Red Magic 11S Pro 18 травня; смартфон отримає розігнаний до 4,74 ГГц процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, що дозволить грати у 2K при 144 fps.

Автор:
Томенко Сергій

Компанія Nubia офіційно оголосила дату прем’єри свого нового флагманського геймерського смартфона — Red Magic 11S Pro. Судячи з оприлюднених промоматеріалів, новинка стане справжнім монстром продуктивності, здатним забезпечити «кіберспортивну» якість картинки у найважчих мобільних тайтлах.

Зміст статті

Екстремальне залізо та розгін

Головним козирем Red Magic 11S Pro стане спеціальна версія процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5 із приставкою Leading Version. Основні особливості чіпа:

  • Рекордна частота: Процесор розігнано до 4,74 ГГц, що значно вище за стандартні 4,61 ГГц.
  • Суворий відбір: Кожен примірник проходить додаткові етапи тестування на нагрів та енергоефективність в екстремальних умовах.
  • Графіка майбутнього: Смартфон здатний запускати понад 200 ігор у роздільній здатності 2K при частоті кадрів до 144 fps.
  • Розумні технології: Система підтримує апскейлінг зображення та інтерполяцію кадрів «на льоту» для максимальної плавності.

Не лише смартфон: очікувані новинки

Презентація відбудеться в Китаї вже 18 травня. Разом із телефоном очікується анонс потужного планшета — Gaming Tablet 5 Pro. Хоча офіційного підтвердження щодо планшета ще немає, інсайдери приписують йому вражаючі характеристики: 9-дюймовий OLED-дисплей із частотою 185 Гц та до 24 ГБ оперативної пам’яті.

Поділитися цією статтею
Попередня стаття Українці можуть отримати 50 тисяч одноразово: на подачу документів є 1 рік
Наступна стаття Епоха PS5 затягується: Sony не поспішає з PlayStation 6 через низькі продажі та кризу на ринку

Зараз на головній

Останні новини

Вас може зацікавити