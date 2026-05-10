Українці можуть отримати 50 тисяч одноразово: на подачу документів є 1 рік

В Україні з 1 січня 2026 року змінився порядок виплати допомоги при народженні дитини. Тепер один із батьків або опікун може отримати 50 000 грн одноразово за першу і кожну наступну дитину, народжену після 31 грудня 2025 року. Раніше загальна сума допомоги становила 41 280 грн, але її виплачували частинами: 10 320 грн одразу, а решту — щомісяця протягом трьох років.

Право на виплату має один із батьків дитини або опікун, з яким дитина постійно проживає. Якщо в сім’ї народилося двоє чи більше дітей, допомогу призначають на кожну дитину окремо.

Як оформити виплату

Для призначення допомоги потрібно подати заяву. До неї додають копію свідоцтва про народження дитини або копію рішення про встановлення опіки. Звернутися по виплату необхідно протягом 12 місяців із дня народження дитини, інакше право на допомогу можна втратити.

Оформити виплату можна через Пенсійний фонд України. Також Мінсоцполітики повідомляло, що заяву можна подати через сервіс «єМалятко» в Дії. У Дії уточнювали: якщо дитина народилася після 1 січня 2026 року, батьки можуть подати заяву онлайн через «єМалятко», якщо ще не отримали свідоцтво про народження. Якщо ж свідоцтво вже є або Дією скористатися не виходить, слід звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду.

Заяву можна подати особисто, поштою або в електронній формі — залежно від доступного способу звернення. Для оформлення також потрібен документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Коли виплату можуть припинити

Держава може припинити виплату допомоги у випадках, передбачених законодавством. Зокрема, якщо отримувача позбавили батьківських прав, дитину відібрали без позбавлення батьківських прав, її тимчасово влаштували на повне державне утримання, опіку припинили або опікуна звільнили від повноважень.

Також підставою може бути нецільове використання коштів або незабезпечення належних умов для утримання й виховання дитини.

Окремо варто пам’ятати: 50 000 грн — це саме допомога при народженні дитини, а не універсальна виплата для всіх українців. Вона стосується дітей, народжених після 31 грудня 2025 року, і призначається одному з батьків або опікуну за умови своєчасного подання заяви.