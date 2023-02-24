Без проблем не обойдется: каким знакам зодиака не повезет в марте

Март для некоторых зодиакальных знаков станет непростым месяцем. Сатурн в знаке Рыб бросит тень на их мечты и стремления. Вместе с тем представителей избранных знаков ждет обновление и фундаментальные изменения, которые положат начало новому жизненному этапу.

Речь идет о Раках, Стрельцах и Водолеях. Родившиеся под этими созвездиями окажутся на грани провала. Но смогут спастись от неудачи, проявив сдержанность и настойчивость.

Рак

Ракам в марте придется научиться сдерживать свои эмоциональные порывы. От этого будет зависеть их дальнейшая карьера и даже отношения с партнером. Однажды «выпустив пар» представители знака еще долго будут разбираться с последствиями своих действий и опрометчиво сказанных слов.

Значительно повлияет на жизнь Раков столкновение Плутона и Венеры. Это астрологическое явление приведет к возникновению напряжения в отношениях уроженцев знака с их партнерами. Но откровенный разговор и попытка понять любимого человека помогут вернуть гармонию в семью.

Стрелец

Стрельцам первый месяц весны принесет не очень приятные сюрпризы. Они увязнут в конфликтах и будут вынуждены приложить незаурядные усилия, чтобы выйти из них победителями.

Однако будут у Стрельцов и хорошие дни. В марте их ждут интересные знакомства и даже несколько путешествий. Хотя душевное беспокойство, преследующее представителей знака, может помешать им насладиться этими прекрасными моментами. Астрологи советуют Стрельцам найти способ вернуть гармонию в свою жизнь, например заняться йогой или медитациями.

Водолей

Мартовские дни для Водолеев пройдут на фоне тоски по прошлому. Астрологи прочат им разрыв со второй половинкой, поэтому представители знака будут постоянно вспоминать события и эмоции из прошлого, которые уже невозможно вернуть. Это помешает Водолеям сосредоточиться на своих текущих делах и запланировать хоть что-нибудь на будущее.

Но внутренняя сила представителей этого знака не даст им упасть и разочароваться в себе. Они обязательно найдут силы жить дальше, а возможно даже успеют снова влюбиться.