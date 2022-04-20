Банки будуть стягувати відсотки з українців: monobank вже почав

Не зважаючи на те, що воєнний стан Україні все ще триває, деякі банки прийняли рішення відмовитися від «кредитних канікул». Зокрема monobank вже почав нараховувати відсотки на борги своїх клієнтів за кредитами. Зміну політики популярного банку українці зустріли м’яко кажучи без захвату.





Клієнтка Моно Інна Звягінцева, яка через військові дії тимчасово переїхала за кордон, зі здивування виявила, що банк знову розпочав нарахування відсотків та ще й нарахував їх заднім числом. Жінка стверджує, що до суми боргу додали комісію за термін із січня до квітня, захопивши пільговий березень, за який банк обіцяв взагалі нічого не стягувати.

Клієнтка попрохала реструктуризацію заборгованості, пояснивши , що наразі не має доходу, адже її бізнес у Києві через війну не працює. Та у monobank піти на зустріч відмовилися.

«Розуміємо, що зараз складний час. Однак ми діємо за постановою Національного банку», – відповіли жінці у службі підтримки.

Працівники банку також підкреслили, що і так значно пом’якшили кредитні умови. Зокрема в Моно зменшили відсоток за прострочку по кредиту до 1,6%, тобто майже удвічі. Штрафи та пеню банк також тимчасово скасував.

Варто зазначити, що і в державному ПриватБанку «кредитні канікули» протримались недовго. Відсотки почали нараховувати з квітня, за аналогією з Монобанком відмінивши пеню та штрафи. Відсотки за борг по кредитці у Приваті також зменшили – до 1,7%.

Однак далеко не всі фінансові установи України відмовилися від обіцяних на час війни пільг. Зокрема ще один державний банк Укргазбанк продовжив дію «кредитних канікул» у їх початковому форматі та навіть словом не обмовився про повернення до нарахування відсотків на заборгованість. Причому таких правил у банку планують дотримуватися аж до скасування воєнного стану в країні.