Євросоюз відмовиться від російського вугілля та закриє кордони для перевізників

У рамках нового пакету санкцій ЄС проти Росії, який запроваджують у зв’язку із звірствами російських солдат у місті Буча, Єврокомісія запропонує повністю відмовитися від імпорту російського вугілля, зупинити постачання нової техніки та закрити морські та сухопутні кордони для російських перевізників. Про це з посиланням на інформацію від дипломатів пише The Wall Street Journal.





Такі заходи мають схвалити всі 27 члени Євросоюзу. Раніше верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель визнав, що ввести санкції проти російського газу не вийде через Угорщину, яка занадто сильно залежить від поставок. Проте він припустив, що санкції погодять уже у вівторок, 5 квітня, щоб вони набрали чинності максимально швидко.

Серед іншого, розглядаються такі заходи, як заборона на постачання напівпровідників, високотехнологічного обладнання, технологій виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ). Окремо готуються і нові обмежувальні заходи проти російських олігархів та деяких членів їхніх сімей.

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