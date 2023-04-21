Українських біженців та заробітчан можуть депортувати з Польщі: які причини

Українських біженців та заробітчан можуть депортувати з Польщі. Про це повідомляє Міграційна платформа EWL. Змусити залишити країну наших громадян можуть через відсутність або завершення терміну дії документів на проживання. Другою із найпоширеніших причин депортації є нелегальне працевлаштування.

Перебування в Польщі без офіційного дозволу або з простроченими документами є грубим порушенням закону. За діючими правилами кожен громадянин України, що приїхав до Польщі з 24 лютого 2022 року, повинен отримати спеціальний номер PESEL UKR (аналог нашого ідентифікаційного коду). Оформити PESEL UKR потрібно у термін до 30 днів з моменту перетину кордону. Інакше українця можуть депортувати.

Ще одним порушенням, яке може стати причиною депортації є нелегальна робота. Українці, що працюють в Польщі без офіційних договорів отримують, а зарплату отримують «у конвертах», ухиляються від сплати податків. А це порушення в Польщі вважається дуже серйозним. Ухилянтів можуть не лише депортувати, а й посадити за грати.

Вислати на батьківщину можуть навіть тих, хто працює офіційно. Таке трапляється коли працівника оформляють на мінімалку і доплачують частину зарплатні «на руки». Якщо про махінації дізнаються в податковій, у працівника виникнуть серйозні проблеми.

Нещодавно у Польщі змінили деякі правила, що стосуються депортації. Згідно з новими приписами:

після прийняття рішення про депортацію українець повинен залишити Польщу протягом 8 днів;

оскаржити рішення, які стосуються оформлення або заміни посвідок на проживання, а також дозволу на «допустиме перебування» можна у строк до 7 днів;

після депортації українець зможе знову приїхати у Польщу не раніше, ніж через 10 років.

Також у Польщі нещодавно дозволили депортацію іноземців ще до розгляду їх апеляцій незалежним судом. Тож навіть якщо громадянин іншої країни спробує оскаржити рішення про депортацію, його все одно можуть вислати з Польщі у визначений законом строк.