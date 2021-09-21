Українці можуть повернути на карту частину грошей, які витрачені на медицину чи освіту

Громадяни України, які оплачували із власних доходів медичні послуги, освіту, страхування чи навіть іпотеку, мають законне право повернути частину своїх витрат. Компенсувати держава обіцяє суму, що еквівалентна податку на доходи фізичних осіб. Кошти українці можуть отримати у вигляді переказу на свою банківську картку.





Правило щодо повернення суми податку міститься у Податковому кодексі України. Однак про нього відомо далеко не всім громадянам, тож вони рідко користуються цією опцією. Обсяг компенсації розраховується за нескладною формулою: сума витрат помножена на 18%. Тобто повернути можна майже п’яту частину від сплаченої суми.

Щоб отримати компенсацію потрібно виконати всього декілька кроків:

звернутися до філії податкової служби за місцем прописки;

заповнити бланк декларації;

надати документальне підтвердження витрат, за які ви бажаєте отримати компенсацію;

отримати компенсовані кошти на вказаний банківський рахунок протягом 60 календарних днів з дати подання декларації.

Зі зверненням щодо компенсації зволікати не варто. Наприклад звернутися до податкової щодо повернення податку за 2020 рік можна лише до кінця 2021 року.

Важливо також зазначити, що на компенсацію претендують лише громадяни, які витрачали кошти на освіту, медицину тощо, саме в Україні. Тобто вкладали свої кошти у місцевий бізнес. Якщо ж українець проходив лікування за кордоном, у Німеччині чи Ізраїлі, на повернення грошей розраховувати не варто.

Для повернення суми податку також вкрай важливо зберігати усі квитанції, чеки та довідки, що підтверджують ваші витрати. Українці часто позбуваються таких важливих документів не знаючи про можливість повернення коштів. Позатим у країнах Європи та США компенсація суми податку є справою звичною. Тож витрачаючи кошти на лікування, люди заздалегідь розраховують на суттєве зменшення суми за рахунок компенсації від держави.