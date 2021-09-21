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Рання зима: українців налякали прогнозом погоди

21.09.2021
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Природа, здається, сходить з розуму. Після неймовірно спекотного літа цього року багато хто, безсумнівно, сподівався, що хоча б зима буде теплою – все-таки глобальне потепління. Однак насправді все виявилося зовсім не так райдужно. Адже після аномально спекотного літа українців чекає не менш аномально холодна осінь. Чому природа все-таки вирішила влаштувати нам «контрастний душ»?


Прогноз погоди на осінь: коли чекати перших заморозків

Як повідомляє РБК-Україна, за словами відомого «народного синоптика» Леоніда Горбаня, ближче до кінця вересня погода в нашій країні істотно зіпсується. Сильні дощі, від яких в останні дні страждає вся Східна Європа, лише початок: далі погода краще не стане.

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У жовтні на нас знову чекають сильні зливи. По всій Україні пронесуться грози. У першій декаді другого місяця осені нас все ще буде чекати порівняно тепла погода, проте потім різко похолоднішає. Третя декада також принесе нам холод і дощ, тобто ситуація кращою не стане.

Згодна з Горбанем і кліматолог Вазіра Мартазінова. Більше того, її прогноз ще песимістичніший. Можливо, стверджує вона, що вже в другій декаді жовтня на значних територіях нашої країни випаде перший сніг, чого не було вже дуже давно.

Як повідомляє Мартазінова, температура в першій декаді місяця буде триматися в районі п’ятнадцяти градусів, проте потім в нашу країну увірветься різке похолодання: вночі температура буде не вищою за три градуси, а вдень – п’ять-сім градусів.

Причини такого різкого похолодання пояснити досить складно, оскільки в світі, навпаки, відзначається тенденція до глобального потепління. Проте, досить холодна зима, якщо вона піде за такою ж холодною осінню, може бути, навпаки, корисною для нашої країни. Зокрема, можуть нарешті зникнути медузи, що розплодилися в Азовському морі.

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21.09.2021
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