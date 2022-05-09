Ощадбанк змінив правила користування картками для мільйонів клієнтів

Ощадбанк, як і низка інших українських фінустанов, з початку війни був змушений змінити правила надання кредитів для своїх клієнтів. Причиною такого рішення банку стало впровадження нових обмежень НБУ. Та зараз, коли регулятор почав потроху ослаблювати контроль, Ощад зміг відновити надання деяких своїх послуг у галузі кредитування.





Ощадбанк відновив популярну послугу

Клієнти державного банку тепер знову можуть встановлювати кредитні ліміти на своїх картках. Відновили надання такої послуги з 1 травня. Скористатися нею можуть громадяни, що отримують на картку Ощаду зарплатню, або ж пенсію.

Наразі кредитна лінія обмежена сумою до 15 тис. грн строком на 5 років. Причому для оформлення такого кредитного ліміту від клієнта не вимагатимуть навіть довідки про доходи.

В процесі користування кредитними грішми при оплаті через термінал та онлайн діятиме пільговий період:

строком до 92 діб – на обрану клієнтом категорію товарів;

строком до 62 діб – на всі інші покупки.

Протягом такого пільгового періоду на кредитні кошти нараховується лише 0,001% річних.

Варто зазначити, що з початку війни в Україні Ощадбанк не зменшував суму кредитних лімітів на своїх картках. Хоча ціла низка інших українських банків з метою уникнення ризиків для капіталу банку суттєво обмежила кредитні можливості клієнтів.

Кредитні канікули в Ощаді

В Ощаді з 1 березня до 31 травня було запроваджено кредитні канікули. У цей період клієнти державного банку можуть не розраховуватися зі своїми боргами по кредитках. За це їм не загрожують жодні санкції, в тому числі штраф чи пеня.

Також протягом зазначеного періоду на борги клієнтів Ощад не нараховує жодних відсотків. Такі пільгові правила в одному з найбільших банків країни запровадили з огляду на складне матеріальне положення багатьох клієнтів, спричинене військовими діями в країні.