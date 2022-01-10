Новини від «Нової пошти»: від запуску своїх авіаліній до нових тарифів у новому році

Нова Пошта – один із найбільших операторів доставки в Україні. Компанія вже раніше заявляла про свій намір запустити свої авіалінії, які здійснюватимуть вантажоперевезення по всьому світу. Що зміниться у перевезеннях усередині країни?





Вже відомо, що компанія Нової Пошти називається Supernova Airline. Мета її створення – охопити якнайбільше країн і доставляти вантажі до всіх куточків світу. Найближчим часом розглядають 3 основні напрямки роботи: Сполучені Штати Америки, Китай, Європа. Ця інформація надійшла від СЕО “Нової пошти Глобал” Юрія Беневітського.

При цьому в компанії обіцяють, що ціна доставки суттєво не зміниться. Позитивні зрушення очікуються лише у термінах. У компанії кажуть, що у них з’явилася можливість конкретизувати термін доставки: «Якщо ми озвучуємо термін доставки 4 дні, то значить, що доставка буде здійснена в 4 дні. Сьогодні терміни більш розмиті. Ми гарантуємо доставку до 8 днів, а це може бути і 5 і 7. Крім того, ми хочемо скоротити термін доставки з 8 до 5 днів».

Авіакомпанія – це насамперед можливість контролювати всі ланки ланцюга авіадоставки та її вартість. Так до обмежень, пов’язаних з пандемією та закриттям кордонів, доставка 1 кг. вантажу могла коштувати до 4 доларів, то в локдауні ціна доходила до 10 доларів. Власні авіаперевезення дають змогу оптимізувати вартість послуги.

Нові тарифи на доставку від «Нової Пошти»

Нові тарифи очікуються наступного року. Вже стало відомо, що доставка до поштомату буде з квітня коштувати не 35 грн., а 45. Також з’явиться послуга «доставка документів». Її ціна буде 40 грн., до якої входитиме вартість конверту. У 2022 році Нова пошта здійснюватиме доставку за новими тарифами. Також з’явиться нова послуга – доставка документів, разом із конвертом, вона коштуватиме 40 грн.