В ТЦК мають прибути усі: в Україні різко посилюють мобілізацію

Наказ, виданий 13 червня керівником Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) Романом Плітусом, зобов’язує всіх придатних до військової служби чоловіків Івано-Франківської області з’явитися в ТЦК протягом 10 днів. Про це стало відомо виданню “Галка”.

У розпорядженні зазначено, що всі військовозобов’язані чоловіки, які проживають або перебувають на території Івано-Франківської територіальної громади, зобов’язані з’явитися до міської військової комісії у десятиденний термін з дня опублікування наказу.

Призовники повинні мати при собі військовий квиток, паспорт, відповідну медичну документацію або інші документи, які можуть бути підставою для надання відстрочки.

У наказі підкреслюється, що будь-яка зміна місця проживання військовозобов’язаних не повинна відбуватися без відома військової комісії. Крім того, в ньому викладені положення щодо розшуку осіб, які ухиляються від мобілізації, підкреслюючи, що такі особи підлягають адміністративній та кримінальній відповідальності.