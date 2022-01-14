В Україні хочуть запровадити новий податок: будуть забирати третину

Українців хочуть перевести на єдину податкову ставку, яка буде об’єднувати всі три види податків для фізичних осіб. Нове стягнення являтиме собою суму податку на доходи фізичних осіб, Єдиного соціального внеску та військового збору. Разом всі ці ставки складають приблизно третину доходу громадянина.





Відповідний проект закону належить перу Данила Гетманцева, очільника комітету Верховної Ради з питань фінансів, митної й податкової політики. Поза пропозицією щодо об’єднання трьох видів податків, у документі також йдеться про зменшення розміру новоутвореного податку на 1% кожного року.

«Ефективна ставка, отримана в результаті зведення трьох податків у один, зараз дорівнює 37%. Наша пропозиція – одразу зменшити її до 30%. А далі щороку віднімати від єдиної податкової ставки ще по 1%, аж доки вона не досягне 25%», – пояснив Гетманцев. Тобто податки в Україні завдяки даному закону можуть ще й суттєво знизитися.

Проект також передбачає систему посімейного декларування. Тобто українців будуть заохочувати до подачі декларацій шляхом збільшення податкових відрахувань.

«Громадянин, який подав декларацію, отримає можливість скористатися певними видами відрахувань із доходу, що обкладається податком. Наприклад особа не має власного житла й орендує собі квартиру. У цьому випадку при подачі декларації вона може на певну суму зменшити свій оподатковуваний дохід», – зазначив чиновник.

За тим самим принципом право платити менший податок матиме й українець, що забезпечує пенсіонера віком понад 80 років. Йому також дозволять зменшити фактичну суму доходу, на яку нараховується податок. В результаті такий громадянин заплатить навіть менше ніж 25% свого доходу у вигляді податку.

Наразі законопроект ще знаходиться на стадії обговорення. Проте ця стадія на думку Данила Гетманцева дещо затягнулася. Та як тільки автори нового закону дійдуть згоди, його одразу ж зареєструють у парламенті.