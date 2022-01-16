Астропрогноз на сьогодні, 16 січня, для всіх знаків зодіаку

Cьогодні, 16 січня, Місяць, що росте, в знаку Рака обіцяє представникам багатьох знаків зодіаку хороший день для пасивного відпочинку. Не марнуйте сили даремно, вони вам ще знадобляться. Рекомендується зайнятися прибиранням або, наприклад, наведенням порядку в думках і планах.





♈ Овен

Ваша проблема у неприйнятті чужої думки, Овни. Це часто породжує нервозність і стимулює конфлікти з оточуючими. Ви не завжди маєте рацію, і це нормально. Сьогодні варто прислухатися до близьких і більше слухати, ніж говорити. У спірних ситуаціях краще посісти позицію миротворця, а не борця. Будьте терплячі та співчутливі. У самовдосконаленні ви знайдете вихід із токсичних обставин, дізнаєтесь багато нового про себе та інших.

Космічна порада: налаштовуйте гармонійні стосунки зі світом.

♉ Телець

Тельців 16 січня можуть осягнути проблеми у комунікації з оточуючими. Притримайте своє его і спрямуйте всі сили на взаємодію зі світом, а не на боротьбу з ним. Не ігноруйте інтуїцію, прислухайтеся до того, що підказує серце. Якщо не можете впоратися зі стресом, залиштеся наодинці з собою і віддайтеся приємним ритуалам догляду за собою та розслабленню.

Космічна порада: товаришуйте, а не воюйте з вашим оточенням.

♊ Близнюки

Ваші недоброзичливці не сплять, Близнюки. Пам’ятайте, як то кажуть — попереджений, отже, озброєний. Займіться збором інформації про тих, хто чекає на вашу невдачу і бажає вашої поразки. Можливо, такі люди є навіть серед близьких. Головне в цьому питанні – не дозволяти емоціям брати гору. Бурхливі конфлікти вам ні до чого. Дізнайтесь правду і рухайтеся далі, трохи скоригувавши маршрут. Холодна голова допоможе виграти у суперництві з недоброзичливцями.

Космічна порада: будьте обережні та продумуйте кожен свій крок!

♋ Рак

Негативні стереотипи мислення заважають вам розвиватися у всіх сферах життя, Раки. Це докорінно неправильна позиція — триматися за свої шкідливі звички та токсичність у стосунках. Також не варто погоджуватися з чиїмось негативним впливом на вас – він згубний. Можливо, важко буде розібратися самому. Не соромтеся звертатися до спеціалістів.

Космічна порада: усуньте причину своєї адиктивної поведінки.

♌ Лев

Леви, бувають моменти, коли життя здається підйомом, незважаючи на всі наші спроби втриматися на плаву, а часом все стає на свої місця майже випадково, начебто по спритності рук. Якщо виходити з космічних сигналів, ви скоро будете благословенні можливостями, про які ви навіть не мріяли. Головне – не проґавте їх.

Космічна порада: хапайтеся за будь-які можливості.

♍ Діви

Все, що вам потрібно, доступне прямо тут і зараз, Діви. Зосередьтеся на доброму у своєму житті, і чинячи так, ви додасте добру більше сили. Карти також привертають увагу до сімейних зв’язків. Коли ваш внутрішній світ перебуває в гармонії, ваші відносини, ймовірно, відображатимуть енергію любові та задоволення.

Космічна порада: спробуйте знайти гармонію із самим собою.

♎ Терези

16 січня Терезам представиться можливість зустрітися віч-на-віч зі своїми тінями і вирішити проблеми, що глибоко вкорінилися. На що ваша психіка звертає вашу увагу? Дотримуйтесь вказівок, які вам відкриваються, і негайно вживайте заходів. Це ваш шанс нанести бальзам на старі рани.

Космічна порада: настав час залікувати старі рани.

♏ Скорпіон

Нагадування від Всесвіту: вам не потрібно погоджуватись на менше, Скорпіони. Ви буквально оновлюєтеся на кожному душевному та фізичному рівні. Ваші мрії та бажання приймають відчутну форму. У той же час ваші любовні стосунки дають вам комфорт, який вам необхідний, щоб почувати себе в безпеці. Тільки пам’ятайте, що це не варто сприймати як належне – подякуйте своєму партнерові за те, що він робить для вас.

Космічна порада: ваші мрії та бажання набувають відчутної форми.

♐ Стрілець

Стрільці, одні кажуть: «Що посієш, те й пожнеш». Це правильно для вашого становища. Отже, приступайте до роботи та знайте, що ваша наполегливість окупиться у довгостроковій перспективі. Однак вам потрібно пам’ятати, скільки своєї енергії ви направляєте на даний проект. Ваш маятник має тенденцію коливатися у бік двох крайнощів. Цього разу зосередьтеся на пошуку того невловимого балансу між роботою та особистим життям.

Космічна порада: знайдіть баланс між роботою та особистим життям.

♑ Козеріг

Почуття легкості та грайливий настрій не залишатиме протягом усього 16 січня. День буде наповнений веселими подіями, які даруватимуть радість. Ви, Козероги, цього заслужили! Останнім часом впало багато роботи і відволіктися від насущних справ було б дуже доречним. Почуття легкості досягне свого піку. Фліртуйте, але не переборщіть. Не завжди розбереш, хто має серйозні наміри, а хто «прохідний гравець».

Космічна порада: настав час відпустити минуле і почати новий розділ у житті.

♒ Водолій

Водолії, відкрийте своє серце та дайте полюбити себе. Справжні почуття сповнять вашу душу. Проведіть цей день із девізом «хочу кохати і бути коханим». Не соромтеся, напишіть, зателефонуйте, запросіть побачення. Ваш коханий чи кохана обов’язково відповість взаємністю. А може це кохання на все життя?

Космічна порада: день обіцяє романтичний настрій.

♊ Риби

Риби, ваш характер знаходять дуже м’яким та добрим. Цим успішно користуються всі навколо, нехай ви навіть часом самі не помічаєте. Підступні люди тонко відчувають «жертву» та готові поживитися вашою добротою. Якщо не хочете постраждати від недоброзичливців, давайте відсіч. Вчіться говорити «ні» і женіть хижаків зі своїх прерій.

Космічна порада: поважайте себе та не піддавайтеся на обман.