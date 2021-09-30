Названа сума допомоги українцям для оплати комуналки

Середній розмір субсидій для українців на опалювальний сезон 2021/2022 орієнтовно складатиме 2000 грн. Саме таку суму за прогнозами Міністерства соціальної політики України держава зможе виділити на допомогу неплатоспроможним громадянам.





Як відзначила очільниця Міністерства Марина Лазебна, взимку 2020/2021 років середня субсидія складала 1815 грн: у грудні – 1731 грн, у січні – 2231 грн, а у лютому – 1483 грн. Якщо врахувати осінні та весняні місяці, коли споживання, а відповідно й субсидії є ще нижчими, озвучена сума допомоги на майбутній сезон виглядає дуже обнадійливо.

Також голова Мінсоцполітики зазначила, що впродовж минулого опалювального сезону допомогу в оплаті комуналки отримували понад 3 мільйони родин. Приблизно така сама кількість субсидій буде призначена й у сезоні 2021/2022. Лише за вересневими даними допомогу вже встигли оформити оформили 2,5 мільйони домогосподарств.

Загалом у відомстві вважають, що житлові субсидії цієї зими отримають всі українці, які справді їх потребують. До того ж у випадку суттєвого зростання тарифів на комунальні послуги, суми субсидій також збільшаться.

«Від людей не будуть вимагати додаткових документів чи заяв. Навіть якщо споживач не отримував допомогу раніше, та в результаті зростання тарифів вона йому знадобилася, звернутися за субсидією він може у будь-який момент. Допомогу буде призначено того ж місяця, коли громадянин звернувся за нею», – пояснює міністр.

Особливі умови будуть діяти для мешканців областей, що потраплять до «червоної зони». У таких регіонах норми споживання базових комунальних послуг при розрахунку суми допомоги буде збільшено у 1,5 рази.

Нагадаємо, що громадяни можуть у будь-який момент перевірити, чи було їм призначено житлову субсидію. Для цього потрібно лише відвідати інтернет-ресурс із базою даних Єдиного державного реєстру отримувачів. Усі інформація вказаного реєстру знаходиться у відкритому доступі.