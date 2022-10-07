У Раді збираються розширити коло осіб, що підпадають під бронювання: кому більше не страшна мобілізація

Верховна рада України готується до голосування за проектом закону №7687. Цей документ передбачає забезпечення можливості бронювати від військової служби громадян, що працюють на критично важливих для економіки країни та життєдіяльності населення підприємствах. Про це повідомила перша заступниця міністра економіки України Юлія Свириденко.

Чиновниця зазначила, що метою проекту є зміна правил бронювання військовозобов’язаних із врахуванням економічних інтересів держави та потреб населення. Тобто підприємства, які відіграють ключову роль у функціонуванні української економіки або забезпечують критичні потреби населення, зможуть без жодних перешкод бронювати своїх працівників від військової служби.

Також Свириденко розповіла, що на сьогоднішній день українськи підприємства та установи забронювали вже більш ніж 700 тисяч своїх працівників, які підпадають під мобілізацію. Завдяки цьому більшість заводів, компаній та установ України продовжують працювати в нормальному режимі навіть під час війни.

Законопроект №7687, у якому йдеться про бронювання працівників критичних галузей, був зареєстрований у Раді ще 22 серпня. Майже через місяць після реєстрації, а саме 20 вересня, проект прийняли у першому читанні. Наразі ж парламентарі гоуються до другого читання документу, під час якого його найімовірніше буде остаточно затверджено.

В цьому випадку до кола осіб, що підпадають під бронювання, увійде ще кілька категорій українців. Зокрема працівники міських, обласних та центральних органів влади, а також співробітники критично важливих для економіки підприємств та установ. Зокрема спідробітенки комунальних підприємств, які забезпечують українцям нормальні умови проживання, відповідають за злагоджену роботу систем газо-, водо- та електропостачання.

При цьому в Міністерстві економіки продовжують роботу над законопроектом, який чітко окреслить критерії, правила та порядок проведення бронювання працівників, які підпадають під призов. Адже у законі про мобілізацію є безліч нюансів, які ускладнюють процес бронювання, роблять його більш складним та довготривалим.