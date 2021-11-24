Стало відомо, чому заробітчани стали більше їхати до Польщі

Польща вже давно користується популярністю в українських заробітчан. Головною мотивацією більшості наших співгромадян є рівень зарплат, який у сусідів в рази вищий, ніж на Україні. Понад 80% наших співвітчизників їдуть до найближчої країни Євросоюзу саме з цієї причини.





Та за останні два місяці кількість заробітчан, що прямують до Польщі, різко зросла. Збільшення числа трудових мігрантів майже на чверть у міжнародній рекрутеській компанії Gremi Personal пояснюють нічим іншим, як підвищенням тарифів на комуналку. Люди обирають провести зимові місяці на роботі в іншій країні замість того, щоб платити шалені суми за опалення, газ та електроенергію.

«Сезонне зростання інтересу до працевлаштування у Польщі ми спостерігаємо ще з вересня. Велика частка українців, що звертаються до нас з приводу роботи у Польщі, називають одні й ті самі причини свого від’їзду. Найчастіше цими причинами є дорога комуналка, а також бажання підзаробити трохи грошей до Новорічних свят», – зазначила керівник рекрутингового відділу компанії Анна Джоболда.

Варто зазначити, що інтерес до роботи в сусідній країні наразі зростає навіть у тих громадян, які взагалі ще не працювали за кордоном. Чому вони обирають саме Польщу? Зрозуміти нескладно. Близькість розташування, схожа мова та зарплатня, що у кілька разів перевищує українську, роблять цю країну ідеальною для першого трудового досвіду за кордоном.

Ще однією беззаперечною перевагою Польщі для українських заробітчан є можливість провадити трудову діяльність без робочої візи. На польських заводах наші громадяни можуть спокійно працювати до трьох місяців без жодних спеціальних документів, а лише з біометричним паспортом.

Така лояльність польської влади до наших трудових мігрантів вмотивована банальною потребою в робочих руках. Адже місцеве населення масово мігрує до Німеччини та Великої Британії.