Стало известно, почему заробитчан в Польшу едет гораздо больше

Польша уже давно пользуется популярностью у украинских работников. Главной мотивацией большинства наших сограждан является уровень зарплат, который у соседей в разы выше, чем в Украине. Более 80% наших соотечественников едут в ближайшую страну Евросоюза именно по этой причине.





Но за последние 2 месяца количество заробитчан, направляющихся в Польшу, резко возросло. Увеличение числа трудовых мигрантов почти на четверть в международной рекрутской компании Gremi Personal объясняют ничем иным, как повышением тарифов на коммунальные услуги. Люди выбирают провести зимние месяцы на работе за границей вместо того, чтобы платить сумасшедшие суммы за отопление, газ и электроэнергию.

«Сезонный рост интереса к трудоустройству в Польше мы наблюдаем еще с сентября. Большая часть украинцев, обращающихся к нам по поводу работы в Польше, называют среди причин своего отъезда дорогую коммуналку, а также желание подзаработать немного денег к Новогодним праздникам», – отметила руководитель рекрутингового отдела компании Анна Джоболда.

Стоит отметить, что интерес к работе в соседней стране растет даже у тех граждан, которые вообще еще не работали за границей. Почему они выбирают именно Польшу? Понять несложно. Близость расположения, похожий язык и зарплата, в несколько раз превышающая украинскую, делают эту страну идеальной для первого трудового опыта за границей.

Еще одним бесспорным преимуществом Польши для украинских заробитчан является возможность осуществлять трудовую деятельность без рабочей визы. На польских заводах наши граждане могут спокойно работать до трех месяцев без специальных документов, только лишь с биометрическим паспортом.

Такая лояльность польских властей к нашим трудовым мигрантам мотивирована банальной потребностью в рабочих руках. Ведь местное население массово мигрирует в Германию и Великобританию, оставляя родную страну без кадров рабочих специальностей.