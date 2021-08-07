Не спішіть скуповувати: популярний в Україні продукт подешевшає вже найближчим часом

Підвищення ціни на соняшникову олію впродовж останнього року обговорювалося вже не раз. Українців неабияк стурбувало здорожчання продукту, що споконвіків був національною гордістю держави. Адже саме Україна є експортером майже 50% соняшникової олії, представленої на світовому ринку. У чому ж причина такої високої вартості продукту та чи варто українцям скуповувати олію поки не пізно?





Чому росте ціна на соняшникову олію

Наразі вартість олії у вітчизняних супермаркетах вже сягнула 36 грн за 0,5 літра, тобто зросла майже удвічі. Експерти в галузі сільгосппродукції називають кілька причин такого цінового колапсу. Насамперед підвищення вартості вони пов’язують із впливом зовнішнього ринку. Оскільки близько 90% українського продукту стабільно йде на експорт, то кореляція зі світовими цінами суттєво впливає на його вартість на батьківщині.

Серед інших мотивів до завищення цін спеціалісти вбачають зменшення урожаю через погодні аномалії, що мали місце у 2020-2021 роках. Не варто забувати й про пандемію, локдаун, економічну кризу та постійні стрибки курсу валют, що прямо чи опосередковано, але все ж вплинули на кінцеву ціну продукту.

Позатим для виготовлення соняшникової олії потрібна багатоетапна обробка сировини. Це своєю чергою тягне за собою величезні витрати енергоресурсів, таких як газ, електроенергія тощо. Тож певною мірою підвищення ціни на продукт може бути пов’язане й із катастрофічним здорожчанням енергоносіїв у всьому світі.

Ціна знизиться вже за місяць

Прогнози на осінь щодо ціни соняшникової олії наразі є втішними. Урожай соняшника 2021 року, що склав 16,5 млн тонн, перевищив торішній на 3,1 млн тонн. Тож у наступному сезоні ціна не повинна зростати, а може навіть суттєво знизитися. Українцям наразі радять не дослухатися до розмов «панікерів», які розповсюджують чутки про зростання ціни за літр олії до 100 грн. Такі прогнози є абсолютно необґрунтованими та можуть лише викликати паніку у суспільстві.

Стримати ціну продукту зможе й конкуренція на світовому ринку. Для населення переважної більшості країн, у які експортується українська соняшникова олія, цей продукт не є незамінним. Тож у випадку надто високої вартості, населення віддаватиме перевагу дешевшим оліям із місцевих культур, як то пальмова, оливкова, арахісова тощо. З огляду на таке положення справ завищувати ціни українським виробникам продукту просто невигідно.