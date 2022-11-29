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Генератор унес жизнь еще одного украинца

Как правильно пользоваться генератором, чтобы он не причинил вред.

30.11.2022
1 хвилина на прочитання

На днях в Ивано-Франковской области из-за неправильного пользования генератором трагически погиб мужчина. Его тело было обнаружено в подвальном помещении собственного дома, где он и разместил генератор. Как сообщили в подразделении ГСЧС в Ивано-Франковской области, причиной смерти пострадавшего вероятнее всего стало отравление угарным газом.

На данный момент сотрудники полиции все еще выясняют детали трагедии. Однако вполне возможно, что к смерти франковчанина привело неправильное использование генератора.

Генератор за последний месяц стал для украинцев едва ли не самым нужным устройством. В условиях постоянных отключений электроэнергии без генераторов сложно обойтись не только бизнесу, но и обычным украинцам. Например, эти устройства все чаще устанавливают в частных домах. При этом далеко не все собственники генераторов знают, как ими правильно пользоваться.

Правила пользования генератором

Чтобы генератор исправно работал и не стал угрозой здоровью или даже жизни владельца, нужно придерживаться нескольких правил:

  • покупать генератор с сертификатом качества и только в лицензированных точках продажи;
  • строго соблюдать инструкции от производителя;
  • включать генератор на открытом воздухе и на расстоянии не менее 6 м от окон, дверей или гаражей;
  • не допускать попадания на генератор воды;
  • не заправлять горячий генератор, а сперва дать ему остыть, иначе может возникнуть возгорание;
  • установить в квартире, доме или офисе детекторы угарного газа;
  • приобрести и оставить на видном месте огнетушитель.

Что делать при отравлении угарным газом

Если в помещении, которое снабжает электроэнергией генератор, люди почувствовали головокружение, головную боль или сонливость – возможно это отравление угарным газом. В таком случае следует принять следующие меры:

  • выключить все электроприборы;
  • открыть окна, чтобы проветрить помещение;
  • вызвать экстренную газовую службу 104;
  • если есть пострадавшие, вынести их на улицу расстегнуть одежду и вызвать скорую помощь (103).

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30.11.2022
1 хвилина на прочитання
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