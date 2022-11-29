Генератор унес жизнь еще одного украинца

На днях в Ивано-Франковской области из-за неправильного пользования генератором трагически погиб мужчина. Его тело было обнаружено в подвальном помещении собственного дома, где он и разместил генератор. Как сообщили в подразделении ГСЧС в Ивано-Франковской области, причиной смерти пострадавшего вероятнее всего стало отравление угарным газом.

На данный момент сотрудники полиции все еще выясняют детали трагедии. Однако вполне возможно, что к смерти франковчанина привело неправильное использование генератора.

Генератор за последний месяц стал для украинцев едва ли не самым нужным устройством. В условиях постоянных отключений электроэнергии без генераторов сложно обойтись не только бизнесу, но и обычным украинцам. Например, эти устройства все чаще устанавливают в частных домах. При этом далеко не все собственники генераторов знают, как ими правильно пользоваться.

Правила пользования генератором

Чтобы генератор исправно работал и не стал угрозой здоровью или даже жизни владельца, нужно придерживаться нескольких правил:

покупать генератор с сертификатом качества и только в лицензированных точках продажи;

строго соблюдать инструкции от производителя;

включать генератор на открытом воздухе и на расстоянии не менее 6 м от окон, дверей или гаражей;

не допускать попадания на генератор воды;

не заправлять горячий генератор, а сперва дать ему остыть, иначе может возникнуть возгорание;

установить в квартире, доме или офисе детекторы угарного газа;

приобрести и оставить на видном месте огнетушитель.

Что делать при отравлении угарным газом

Если в помещении, которое снабжает электроэнергией генератор, люди почувствовали головокружение, головную боль или сонливость – возможно это отравление угарным газом. В таком случае следует принять следующие меры:

выключить все электроприборы;

открыть окна, чтобы проветрить помещение;

вызвать экстренную газовую службу 104;

если есть пострадавшие, вынести их на улицу расстегнуть одежду и вызвать скорую помощь (103).