Українцям не доплачують пенсії – держава урізала розмір виплат

Згідно з останніми звітами представників Пенсійного фонду України в липні установа виплатила куди меншу суму грошей на пенсії українців, ніж в минулі місяці. Причини відомство не пояснює, на запитання журналістів не відповідає.





Подробиці ситуації

Виділенням грошей на виплати пенсій займається Пенсійний фонд України, перерахунок йде щомісяця, при цьому на сайті відомства з’являються звіти за кожен місяць з докладним описом сум, які були відправлені. У даних переліках за червень і травень 2021 року йдеться, що для оплати пенсій в ці проміжки часу виділялися практично однакові суми – по 42,6 млрд грн. Однак у звіті за липень ця сума куди менша – було виділено 42,4 млрд грн. Тобто різниця по виплатах за червень і липень становить приблизно 200 тис. грн – сума немаленька.

Відповідно до заяв керівників Пенсійного фонду України, щомісяця відбуваються перерахунки пенсійних виплат в бік збільшення, тобто пенсії повинні рости, а не зменшуватися. Однак, судячи з численних негативних відгуків на сайті відомства, багато українців почали недоотримувати виплати з недавнього часу. Наприклад, українка Олена Горєлова заявила, що в липні вона отримала 1760 грн, тобто фактично мінімальну пенсію. Але до цього щомісячна виплата становила 2200 гривень. Якщо з неї зняли виплати, то чому не до 1854 грн – суми мінімальної пенсії після підвищення прожиткового мінімуму.

Що стосується «зниклих» 200 тис. грн, то тут можливі такі варіанти: