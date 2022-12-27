Украинцам розповіли, кому не дістанеться субсидія: причини відмови

Під час опалювального сезону громадяни України мають право на отримання допомоги в оплаті комунальних послуг – субсидії. Житлову субсидію призначають за заявою і виплачують у сумі, визначеній з урахуванням доходів конкретного домогосподарства. Причому українцям, які мали субсидію раніше і чиї доходи за рік не змінилися, її можуть автоматично продовжити.

Перевірити факт призначення субсидії кожен громадянин може самостійно. Для цього потрібно лише зайти на сайт Єдиного державного реєстру та ввести свою домашню адресу у спеціальному віконці. У результатах пошуку з’явиться інформація про наявність субсидії, суму щомісячних виплат та строк, на який вони призначені.

Цьогоріч середній розмір допомоги на сплату комуналки в Україні складає 2 тис. грн. Проте оформити субсидію може далеко не кожен українець.

В яких випадках не призначають субсидію:

якщо площа квартири перевищує 130 кв. м або площа будинку перевищує 230 кв. м;

член родини, яка подала заяву на субсидію, протягом 1 календарного року перед її призначенням здійснив операцію більш ніж на 50 тис. грн (придбав нерухомість, активи підприємства, валюту, здійснив благодійний внесок тощо);

член родини володіє більш ніж одним житловим приміщенням станом на 1 число місяця, коли призначається субсидія (крім житла у частковій власності, зруйнованого внаслідок воєнних дій, розміщеного на окупованій території, успадкованого та не придатного для проживання);

член домогосподарства на 1 число місяця призначення субсидії має понад 100 тис. грн на депозиті чи у вигляді ОВДЗ;

один із членів родини є власником транспортного засобу, якому менше 5 років (крім причепу та мопеда), або кілька ТЗ віком до 15 років.

Нагадаємо, що подавати заяву на субсидію українці тепер повинні до Пенсійного фонду. Адже з 1 грудня органи соцзахисту передали ПФУ всі повноваження на призначення цього виду допомоги.