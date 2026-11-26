Гібриди стають дедалі популярнішими в Європі, але Dacia пішла власним шляхом і додала до гібридної схеми ще й газ. Новий силовий агрегат Tribrid 150 4×4, який раніше називався hybrid-G 150 4×4, з’явився в кросоверах Duster і більшому Bigster. Він поєднує двигун, що працює на бензині та LPG, з окремим електромотором для задньої осі. Розбираємося, як це працює і чи вигідна така схема з українськими цінами на пальне.

Повний привід без карданного валу

Під капотом працює трициліндровий турбомотор 1.2 потужністю 140 к.с. з 48-вольтовою м’якою гібридною системою. Він може їздити як на бензині, так і на зрідженому газі. Крутний момент на передні колеса передається через шестиступінчастий автомат із двома зчепленнями.

Задні колеса крутить окремий електромотор потужністю 31 к.с. Загальна віддача системи становить близько 150 к.с. Значення просто так не підсумовуються, бо обидва двигуни досягають піку в різних режимах. Найцікавіше, що Dacia отримала повний привід без класичного карданного валу від передньої осі. Задній електромотор має власну двоступінчасту коробку. Перша передача дає великий крутний момент на малій швидкості, що допомагає рушати на слизькому, а друга дозволяє ефективно працювати на вищих швидкостях.

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Задня вісь Dacia Duster Tribrid 150 4×4 приводиться окремим електромотором. Фото: Dacia

Електрична задня вісь може допомагати аж до 140 км/год, а коли додаткове зчеплення з дорогою не потрібне, вона від’єднується, щоб зменшити механічні втрати. Для різних умов передбачено кілька режимів. Auto сам вирішує, коли підключати повний привід, Eco робить ставку на економію, Snow допомагає на засніженій дорозі, а Mud/Sand примусово вмикає 4×4 на бездоріжжі. Для повільного руху складним рельєфом є режим Lock, а на крутих спусках допомагає система Hill Descent Control, яка утримує швидкість від 3 до 30 км/год.

Маленька батарея, яка дивує

Літій-іонний акумулятор має ємність лише 0,84 кВт·год. Це типовий показник для систем, які лише допомагають двигуну внутрішнього згоряння. Проте Dacia заявляє, що в місті Duster і Bigster можуть рухатися виключно на електриці до 60% часу. Ідеться саме про час, коли бензиновий мотор відпочиває, за даними тестів виробника в міському циклі WLTC.

Секрет у рекуперації. Під час гальмування система повертає частину енергії в батарею, і цього запасу вистачає, щоб електромотор самостійно рушав і їхав на коротких відрізках. Коли потрібна більша потужність, підключається двигун. Заряджати автомобіль від розетки не потрібно. Звісно, реальна частка руху на електриці залежатиме від стилю водіння та сезону, адже взимку частину енергії забирає обігрів.

Dacia Duster Tribrid 150 4×4 на бездоріжжі. Фото: Dacia

Скільки можна заощадити в Україні

За даними Dacia, Duster із Tribrid 150 4×4 у змішаному циклі споживає близько 7,3 л автогазу або 6,0 л бензину на 100 км. За середніми цінами в Україні у другій половині листопада (близько 86,5 грн за літр А-95 і 62,4 грн за літр автогазу) розрахунок виглядає так.

Пробіг Бензин А-95 Автогаз Різниця 100 км ≈519 грн ≈455 грн ≈64 грн 10 000 км ≈51 900 грн ≈45 500 грн ≈6 350 грн 20 000 км ≈103 800 грн ≈91 100 грн ≈12 700 грн Розрахунок за заявленою витратою та середніми цінами на пальне в Україні у другій половині листопада 2026 року

Отже, поїздка на газі в українських умовах дешевша приблизно на 12%. Це помітно менше, ніж на ринках, де автогаз коштує вдвічі дешевше за бензин, але при річному пробігу 20 тисяч кілометрів економія все одно перевищить 12 тисяч гривень. Розрахунок не враховує невеликої витрати бензину, яку інколи потребує газова система, а також ціну самого автомобіля й обслуговування.

Кожен кросовер має два баки по 50 л, один для бензину, інший для газу. Сумарний запас ходу Duster, за даними виробника, сягає 1500 км, а Bigster 1480 км. Коли газ закінчується, автомобіль автоматично переходить на бензин. Заводська газова система інтегрована з електронікою автомобіля й покривається гарантією виробника.

Більший Dacia Bigster також отримав систему Tribrid 150 4×4. Фото: Dacia

Чи буде така версія в Україні

В Україні Dacia офіційно не продається, а Duster пропонують під маркою Renault. Версії Tribrid і заводського газового обладнання в українському прайс-листі поки немає. Повний привід там доступний лише з м’якогібридним бензиновим мотором 1.2 потужністю 130 к.с. і механічною коробкою, а ціна такого Renault Duster починається від 1 243 500 гривень. Утім, Tribrid є найдосконалішим прикладом газової стратегії Dacia, яка вже багато років розвиває заводські системи ECO-G у Sandero, Jogger і Duster, тож поява таких версій на інших ринках цілком можлива.

Нагадаємо, раніше ми писали, що приватні покупці в Україні обирають Toyota, а бізнес Renault. У першому півріччі 2026 року Renault Duster посів четверте місце серед приватних покупців і з великим відривом очолив рейтинг корпоративних закупівель. Загалом за цей час в Україні зареєстрували 33 тисячі нових легковиків.