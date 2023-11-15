Більшість українців їдять не правильно: яка кість прийомів їжі має бути на день

Фахівець з харчування Кайл Кроулі поставив під сумнів давню практику триразового харчування, назвавши її застарілою і неактуальною в наш час. На думку Кроулі, цей традиційний графік харчування, що сягає корінням у звичаї 17-го століття, сьогодні не відповідає сучасному способу життя.

Кроулі виступає за гнучкий підхід до частоти прийому їжі, який узгоджується з повсякденною діяльністю людини. Для тих, хто займається сидячою роботою, наприклад, працює в офісі, він пропонує дієту, що складається з більш легких, але частіших прийомів їжі. Вважається, що такий підхід, який передбачає до шести прийомів їжі на день, протидіє негативним наслідкам сидячого способу життя. Дослідження підтримують цей метод, вказуючи на численні переваги для таких людей.

Натомість тим, хто займається фізично важкою роботою, Кроулі рекомендує дотримуватися традиційної системи триразового харчування, приділяючи особливу увагу багатому на поживні речовини сніданку. В ідеалі цей сніданок повинен включати високий рівень білка, клітковини і складних вуглеводів, що забезпечує стійку енергію для виконання фізичних завдань.

Крім того, Кроулі пропонує спеціальні поради для працівників нічної зміни. Він рекомендує:

щільно поїсти перед початком роботи, а під час зміни віддавати перевагу перекусам, які зміцнюють імунну систему,

останній прийом їжі повинен бути легким, щоб вони залишалися ситими, не порушуючи при цьому свої циркадні ритми.

Рекомендації Кроулі підкреслюють важливість адаптації харчових звичок до індивідуального робочого графіка та способу життя.