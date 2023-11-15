Дозвіл не потрібен: багата країна Європи кардинально змінює правила для біженців з України

Швейцарський уряд запропонував реформи, спрямовані на полегшення процесу працевлаштування українських біженців у Швейцарії. Ці зміни включають скасування вимоги щодо отримання дозволу на роботу, який наразі видається місцевою владою.

Очікується, що цей крок значно зменшить адміністративні бар’єри, що сприятиме швидшому працевлаштуванню українських біженців. Основною метою є підвищення рівня зайнятості серед цих біженців з метою досягнення 40 відсотків до 2024 року.

Ця ініціатива є частиною ширшої стратегії, спрямованої на інтеграцію українських біженців у робочу силу, тим самим зменшуючи їхню залежність від систем соціального забезпечення. План Федеральної Ради відображає зобов’язання підтримувати біженців, водночас задовольняючи потреби ринку праці.

Нагадаємо, що з 1 січня 2024 року в Німеччині на 12% зростуть стандартні ставки соціальної допомоги та грошових виплат. Ця зміна торкнеться виплат Bürgergeld та фінансової допомоги українським біженцям. Однак нова політика ускладнює отримання цієї допомоги для українців.