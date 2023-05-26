Лікар застеріг деяких українців від вживання квасу

Ні домашній, ні магазинний квас не рекомендується пити людям із деякими хворобами, розповів лікар-дієтолог Михайло Коцур. Від вживання цього напою він застеріг українців у розмові з GSMinfo.

Він уточнив, що у магазинному квасі може бути багато цукру, що приваблює споживачів, але значно підвищує рівень глюкози у крові. «Квас із надлишком цукру небажаний при діабеті. У традиційному напої, який готують вдома, цукру зазвичай небагато», — сказав дієтолог.

При цьому, додав він, деяким протипоказаний будь-який квас. “Будь-який квас, будь він домашній або магазинний, не можна пити людям із захворюваннями шлунка, тому що цей напій подразнює його і може викликати загострення, посилення болю”, – сказав Гінзбург.