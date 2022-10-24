Де 24 жовтня слід чекати на віялові відключення електропостачання

24 жовтня у семи областях відключать електрику. Віялові відключення пройдуть на території Харківської, Полтавської та Сумської областей. Найбільші обмеження будуть у Києві та Київській області, а також на Черкащині, Чернігівщині та Житомирщині.

У Черкаській та Кіровоградській областях ситуація залишається досить складною. Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання. На деяких об’єктах ремонтні роботи тривають другу добу поспіль.

Віялові відключення електроенергії необхідні перш за все для того, щоб зменшити навантаження на ТЕЦ, які постраждали від ракетних обстрілів. Це дасть змогу енергетикам швидко та ефективно проводити ремонтні роботи.

На своєму сайті та у телеграм-каналі Укренерго щоденно інформує: де, коли та на скільки годин будуть виключати світло. Тому всі українці можуть самостійно відстежувати інформацію, що дуже зручно.

Також варто зазначити, що електропостачання вимикають у тих регіонах, де використання електрики зростає. Області, де українці свідомо економлять електричну енергію, у ці списки не потрапляють.

Також на сайті Укренегро для деяких областей можна зустріти повідомлення «Чекайте на розпорядження». Це говорить про те, що у регіоні вже складено план дій на випадок того, якщо буде пошкоджена ТЕЦ. При негативному сценарії його неодмінно реалізують. Поки розпорядження немає, віялових відключень не слід очікувати.

Укренерго спільно з операторами обласних мереж аналізують графіки відключень для споживачів. Тому всі заходи будуть вжиті з мінімальними незручностями для людей.

Як показує вибір цілей РФ, вони мають за мету знищити енергосистему України. Тому і запускають ракети туди, де можна завдати найбільшої шкоди. Скоріш за все цілі допомагають обирати російські енергетики. Не можна виключати подібний сценарій і в інших сферах. Намагання залякати громадян вільної країни холодом марні. Укренерго працює у режимі нон-стоп, швидко займається відновленням пошкоджених об’єктів.