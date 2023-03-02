Безробітним українцям пропонують по 100 тис. грн: як отримати

Безробітним українцям пропонують 100,5 тис. грн на започаткування власного бізнесу. Щоправда за ці гроші доведеться поборотися. Хто може претендувати на державну допомогу, та що потрібно зробити, щоб її отримати.

Згадана програма для безробітних українців називається «Рука допомоги». Отримати гроші за цією програмою можуть далеко не всі громадяни, що опинилися без роботи, а лише ті, у кого вся родина зараз знаходиться у складному матеріальному становищі.

Оскільки грантова програма реалізується через службу зайнятості, кожен, хто претендує на 100,5 тис. грн, повинен бути там зареєстрований. Це головна, але не остання з вимог до претендентів на грошову допомогу.

Як зазначила очільниця Мінсоцу Оксана Жолнович, кожен учасник програми повинен відповідати трьом основним критеріям:

бути безробітним та малозабезпеченим;

придумати ідею для бізнесу та розробити для неї бізнес-план;

не мати судимостей.

Щоб отримати 100,5 тис. грн на розвиток власної справи безробітний повинен перш за все обгрунтувати свою участь у програмі. Зокрема підтвердити, що його родина живе у скруті і жоден з варіантів роботи, які пропонує служба зайнятості, не може покрити її витрат.

Далі необхідно скласти бізнес-план та представити його перед спеціальною комісією. Зі свого боку служба зайнятості допоможе такому безробітному із навчанням та підготовкою до презентації свого проекту. Якщо бізнес-план виявиться цілком реалістичним і зацікавить комісію, громадянин отримає на його втілення 100,5 тис. грн.

Варто зазначити, що ці гроші – не подарунок, а свого роду кредит, який згодом доведеться повернути. На це у майбутнього підприємця буде 3 роки. Розплачуватися з боргом можна поступово невеликими сумами, або одноразовою виплатою. До речі відсотки на державну допомогу не нараховуються.

Цікаво, що кошти, сплачені отримувачем допомоги в якості податків, автоматично віднімаються від суми його боргу. А якщо колишній безробітний зуміє протягом року «розкрутитися» та найняти на роботу двох інших малозабезпечених безробітних, борг йому взагалі спишуть.