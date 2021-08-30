Улюбленці долі: названо знаки зодіаку, до яких липнуть гроші
Удача у фінансових справах завжди на боці представників цих чотирьох знаків.
Достаток та можливість не турбуватися про гроші навряд можна назвати запорукою щастя. Однак без них це щастя не може бути повним. Коли ми не відчуваємо впевненості у завтрашньому дні й постійно думаємо, як оплатити рахунки – про яку душевну гармонію може йти мова.
Чимало людей із народження володіють унікальним фінансовим талантом. Здається, що гроші до них так і липнуть. Звісно, це може бути пов’язано із високим інтелектом та здібностями в обраній професії. Однак астрологи стверджують, що великою мірою успіх у фінансових справах залежить і від положення зірок та планет в момент народження. Тож якщо ви народилися під знаком Тільця, Діви, Терезів чи Козерога – шансів розбагатіти куди більше, ніж у представників інших знаків зодіакального кола.
Знаки Землі – Тілець, Діва та Козеріг – володіють особливою енергетикою. Вона пов’язана зі світом матеріальних благ та власне грошима. Народжені під цими сузір’ями люди зазвичай організовані та строгі. Вони багато працюють й прагнуть будь-якою ціною вдовольнити власні амбіції. Саме такі якості й допомагають їм досягнути особистої продуктивності, кар’єрних успіхів та побудувати прибутковий бізнес.
Не варто забувати й про Терези. Адже саме представники цього знаку зодіаку й складають найбільшу частку світових мільярдерів. До таких висновків прийшли кореспонденти американського видання Business Insider з огляду на результати проведеного у 2019 році дослідження.
Астрологи такому факту зовсім не здивувалися. Адже знак Терези знаходиться під потужним впливом планети Венера. Саме богиня, що носила ім’я Венера, згідно з міфологією й була покровителькою грошей та розкоші. Позатим повітряний знак вирізняється на тлі інших своєю дипломатичністю, а також вмінням знайти унікальний підхід до кожного. Саме ці якості й дозволяють йому досягати успіхів у ділових переговорах.
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