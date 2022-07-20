Новий місяць зруйнує всі плани: яким знакам зодіаку 28 липня варто бути насторожі

Новий місяць, що з’явиться на небосхилі 28 липня, для кількох знаків зодіаку стане передвісником біди. У той же день на них зваляться фінансові проблеми. Окрім того представники обраних знаків не на жарт посваряться із близькими та дорогими серцю людьми.





Найбільше негараздів, за словами астрологів, чекає на Левів та Риб. Вони у день Новомісяччя можуть стати жертвами своїх фінансових промахів і сповна поплатитися за неуважність.

Лев

В цей день представники знаку «встануть не з тої ноги». Із самого ранку у них все піде шкереберть. Леви не зможуть до ладу впоратися із жодною запланованою справою. Ще й оточуючі підливатимуть масла у вогонь своїми порадами та коментарями. На спробу допомогти, уродженці знаку відповідатимуть агресією, що може призвести до сварок з близькими та конфліктів на роботі.

Астрологи радять Левам 28 липня бути вкрай уважними і не приймати необдуманих рішень. Цей день буде для них вкрай невдалим у фінансовому плані. Тож перш ніж зробити дорогу покупку чи інвестувати гроші, варто серйозно подумати. За можливості, в день появи нового місяця краще взагалі уникати витрат, інакше наслідки можуть бути непередбачуваними.

Риби

На представників цього знаку новий місяць також вплине не найкращим чином. Увесь день Риби будуть неспокійні. Щоб вивести їх з рівноваги вистачить одного невдало підібраного слова. А враховуючи те, що Риби не вміють йти на компроміси, конфлікти з ними можуть бути тривалими і далеко не завжди закінчуються миром.

Уродженцям знаку у день Новомісяччя не рекомендують проводити важливі переговори. Ймовірність успіху буде мінімальною, натомість Риби можуть втратити чималу суму грошей. Цей провал коштуватиме їм кар’єри та може загнати у справжнісіньку «боргову яму».