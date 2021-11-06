Стало відомо, яким би став курс долара в разі оголошення Україною дефолту

Низка нардепів та фінансових експертів останнім часом все частіше обговорюють перспективу дефолту. З деяких висловлювань політиків можна зробити висновок, що президент не виключає такого розвитку подій. Невже ризик визнання України банкрутом справді існує та що буде із курсом долара у випадку невиконання державою своїх боргових зобов’язань?





Дефолт: бути чи не бути?

Як розповів колишній народний депутат Борислав Береза, ймовірність дефолту йому підтвердили одразу кілька джерел, нічим не пов’язаних між собою. Схоже президент цілком серйозно розглядає такий сценарій й не бачить у ньому жодної катастрофи.

Зі слів Олександра Болтяна, аналітика брокерської компанії Esperio, дефолт в Україні назріває вже років 10. Причин для нього чимало, починаючи від політичної нестабільності, і закінчуючи неспроможністю держави розрахуватися з зовнішніми боргами. Та кожного разу, коли дефолт здавався невідворотним, влада приходила до думки, що втрати для економіки країни будуть невідворотними, й усіма силами стримувала його.

Наразі ж головним приводом до дефолту, за версією урядовців, є тиск локдауну на українську економіку та постковідна криза у всьому світі.

Тим часом експерти сходяться в думці, що ризик оголошення країною банкрутства у 2022 році є дуже низьким. Адже сума боргів по ОВДЗ та зовнішніх зобов’язань є значно меншою, ніж у минулому році і складає всього 440 млрд грн. Якщо ж Україна без видимих причин оголосить себе банкрутом, кредитори можуть розцінити це як махінацію та обман.

Як дефолт вплине на ціну долара?

Якщо український уряд все ж визнає економічне положення країни критичним та прийме рішення про банкрутство, українців чекає різке падіння курсу національної валюти. Долар кількаразово виросте в ціні, сягнувши вартості навіть у 100 грн.

В такому випадку навіть золотовалютний резерв країни не врятує гривню від девальвації, а Нацбанку залишиться лише мовчки спостерігати за обвалом валютного ринку.