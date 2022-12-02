С 1 декабря право назначать субсидии перешло к Пенсионному фонду: что изменилось

С 1 декабря назначать субсидии украинцам вместо органов социального страхования будет Пенсионный фонд. Поэтому граждане, ранее не имевшие субсидии или получившие отказ в ее предоставлении, все еще могут обратиться с заявлением в ПФУ. Правда, придется поспешить, ведь срок подачи документов истекает 15 декабря.

О последнем шансе получить субсидию на отопительный сезон 2022/2023 рассказали на страницах издания «Газправда». Так, чтобы оформить пособие на оплату коммуналки, необходимо подать все необходимые для его оформления документы, а именно заявление и декларацию о доходах, не позднее 15 декабря 2022 года.

Если претендент на субсидию уже получил отказ из-за долгов за оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму свыше 680 грн, ему придется документально доказать, что задолженность была погашена. Для этого следует предоставить договор реструктуризации, а также можно обжаловать решение об отказе в субсидии через суд.

Чтобы оформить субсидию, нужно подать декларацию и заявление, соответствующие установленным законом нормам, одним из следующих способов:

лично обратившись к уполномоченным лицам местных органов власти, в центр предоставления административных услуг или сервисный центр Пенсионного фонда;

отправить по почте в сервисный центр ПФУ с 1 по 15 декабря;

через портал государственных услуг «Дия», сайт или мобильное приложение Пенсионного фонда (с 1 по 15 декабря).

Части потребителей, кроме заявления и декларации, придется подать и некоторые другие документы, в частности:

справку о доходах, если у ПФУ и ГФС нет полной информации о них;

договор аренды жилья;

справку ВПЛ;

справку подтверждающую проживание лица по месту прописки и т.п.

Напомним, что украинцам, которые в прошлом отопительном сезоне уже получали субсидию, автоматически начислят ее и на сезон 2022/2023. Однако при условии, что за этот год в домохозяйстве не произошло никаких изменений.