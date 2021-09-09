Проблеми з опаленням та стрибок тарифів: українці наберуть боргів за зиму

Старт опалювального сезону 2021/2022 найімовірніше буде відкладено, а тарифи на послуги теплокомуненерго суттєво зростуть. У деяких регіонах України платіжки збільшаться навіть на 80%. Тож українці знову ризикують набрати за зиму величезних боргів, за які доведеться розраховуватися аж до наступної осені.





Опалення увімкнуть аж у листопаді-грудні

Як виявилося, лише 1/3 областей України справді готова до початку опалювального сезону та не має серйозних проблем із технічною готовністю теплокомуненерго (ТКЕ). Такою інформацією поділився Олег Попенко, очільник комітету з питань ЖКГ Громадської ради при КМДА. До того ж експерт зазначив, що у малих населених пунктах немає коштів ні на передоплату за газ, ні на ремонт комунальних мереж. Саме тому на теплі батареї людям доведеться чекати довше, ніж зазвичай.

Однак ситуація не безвихідна. Експерти вказують крайнім строком увімкнення теплопостачання першу половину листопада. Стосовно ж неплатоспроможності деяких регіональних теплокомуненерго свою думку висловив Юрій Ковальчук, один із засновників Фонду енергетичних стратегій. Він запевняє, що «Нафтогаз України» просто не може заборонити ТКЕ брати газ на потреби опалення, адже це протизаконно. Тож комунальники скоріше залізуть у борги, ніж позбавлять людей тепла взимку.

Платити за тепло доведеться набагато більше

За прогнозами комунальників, ціни на опалення й гарячу воду точно зростуть. Питання лише в тому, на скільки суттєвою буде зміна в ціні. Як відомо, вартість газу на українському енергетичному ринку за останні місяці добряче стрибнула вгору. Приводом стало здорожчання «блакитного палива» у Європі аж до 650 євро за тисячу кубометрів.

Щоправда, теплокомуненерго все ще можуть купувати енергоресурс у «Нафтогазу» за мінімальною ціною 7,42 гривні за «куб». Але така ставка дійсна лише для певної нормованої кількості газу. Якщо ж зима буде холодною і ТКЕ використають визначений ліміт, докуповувати ресурс доведеться за ринковою ціною – 20 грн за 1 куб. м.

З огляду на таку непросту ситуацію, у комунальників просто не залишається іншого вибору, окрім підвищення цін на послуги. Ціна 1 Гкал вже найближчим часом зросте до 2000-2800 грн (зараз вона вартує від 1400 до 2000 грн). Тобто платіжки громадян збільшаться щонайменше на 40%. А у випадку затяжних холодів, коли ТКЕ доведеться купувати ще більше газу на ринку, тарифи цілком можуть стрибнути навіть на 80%.