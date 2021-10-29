Потужний вибух на сонці, розміром з землю, може вдарити по метеозалжених людях

У мешканців Землі сьогодні може спостерігатись погане самопочуття.





Жителів Землі сьогодні штормитиме. Причина — найпотужніший спалах на сонці. Він був зафіксований напередодні ввечері і тривав понад півгодини. Серія вибухів була розміром із нашу планету.

За прогнозами вчених, сонячні викиди досягнуть землі вже сьогодні. Для метеозалежних людей це означає погане самопочуття. Якщо потоки виявляться ще сильнішими, можливі збої в роботі техніки та подачі електрики.

Як себе вберегти