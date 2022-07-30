Верховная Рада согласовала закон о конфискации имущества украинцев для ВСУ

На заседании Верховной Рады Украины 29 июля депутаты согласовали в первом чтении законопроект о принудительном изъятии имущества в период действия военного положения. Как отметил первый заместитель главы налогового комитета Совета Ярослав Железняк, документ №7605 призван оптимизировать процесс конфискации. В частности, он предусматривает компенсацию стоимости отчужденного имущества его собственникам.





Согласно тексту законопроекта, разрешается принудительное изъятие или отчуждение оборудования, подходящего для использования в оборонно-промышленном комплексе. Это может быть оружие, боеприпасы, транспорт или что-нибудь другое, что может пригодиться украинским защитникам. Также в документе указано, что под действие закона подпадает как движимое, так и недвижимое имущество, в отношении которого существует риск прерывания функционирования.

Предполагается, что такое имущество будет передавать в Нацагенство по управлению активами (АРМА). Именно решение о конфискации сможет принимать только Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) после получения соответствующих предложений от областных военных администраций.

В проекте закона также обсуждается процедура компенсации стоимости изъятого или отчужденного имущества его владельцу. Денежные средства планируется выплачивать из госбюджета в срок пяти бюджетных периодов.

По мнению автора документа нардепа Максима Ефимова, главной его задачей является обеспечение вооруженных сил Украины всем необходимым для ведения боевых действий в условиях дефицита оружия и боеприпасов. Механизм, описанный в законопроекте, поможет снарядить украинских защитников за счет имеющихся в стране запасов, к тому же без излишних затрат.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий конфискацию в пользу государства имущества подсанкционных лиц. Поиск активов для изъятия и процедуры обращения в суд возьмет на себя Министерство юстиции Украины. Ведением же административного судебного разбирательства по делу конфискации имущества юридических и физических лиц будет заниматься Высший антикоррупционный суд.