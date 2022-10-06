Названо три знаки зодіаку, яким до кінця року шалено щаститиме з грішми

До кінця 2022 року деяким знакам зодіаку вдасться суттєво покращити своє фінансове становище. Їм неймовірно щаститиме з грішми. Кар’єра піде в гору, а разом з нею стрімко зросте і зарплатня. Щасливчики зодіаку зможуть вирішити всі свої фінансові проблеми і зробити дорогу покупку.

За словами астрологів, фінансова удача наприкінці року посміхнеться Овенам, Близнюкам та Скорпіонам. Вони стануть справжнім магнітом для грошей. Та для цього представникам обраних знаків доведеться ризикнути і скористатися можливостями, які подарує їм доля.

Овен

Народжені під цим знаком обожнюють покупки. Причому навіть тоді, коли на ці покупки у них немає грошей. Саме тому Овени часто влазять у борги. Та наприкінці 2022 року їм вдасться розірвати замкнуте коло. Представники знаку отримають шанс на підвищення і вдало ним скористаються. Після цього їх фінансове становище налагодиться, адже заробітки будуть значно перевищувати витрати. Декому з Овенів пощастить також отримати дорогий подарунок від близьких. Це може бути велика сума грошей чи навіть нерухомість. Тож уродженці знаку будуть як то кажуть «у шоколаді».

Близнюки

Креативним від природи Близнюкам вдасться знайти новий оригінальний спосіб заробітку. Можливо вони навіть почнуть отримувати дохід зі свого хобі та перетворять його в успішний бізнес. Прибутки Близнюків будуть стрімко зростати, а разом з тим буде збільшуватися і їх впевненість у собі. Згодом уродженці знаку наважаться докорінно змінити своє життя і почнуть подорожувати, вміло поєднуючи свій стиль життя із роботою.

Скорпіон

Скорпіони, яких вже давно переслідує фінансове невезіння, врешті спіймають удачу за хвіст. Представникам знаку запропонують нову посаду, на яку вони радо погодяться. З цього моменту й почнеться шлях Скорпіонів до успіху. До кінця року вони зуміють ще вище просунутися по кар’єрних сходах і в кілька разів збільшити свій дохід. А у листопаді-грудні Скорпіони навіть замисляться над придбанням власного житла – квартири у престижному районі або будинку за містом.