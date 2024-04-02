Приємні новини для пенсіонерів: підвищення виплат вже з цього тижня

У неділю, 31 березня, в ефірі телемарафону “Єдині новини” на телеканалі “Інтер” Ольга Василевська-Смаглюк, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, розповіла про майбутні зміни у пенсійних виплатах з 1 квітня.

Підвищення мінімальної заробітної плати призведе до зростання як податків, так і пенсійних виплат. Зокрема, пенсії працюючих пенсіонерів будуть змінені в залежності від тривалості сплати ними страхових внесків.

Василевська-Смаглюк зазначила, що ці коригування відбуватимуться автоматично і будуть індивідуальними для кожної людини.

Крім того, пенсії зростуть у осіб віком від 65 років і старше. Їхні пенсії будуть перераховані в більшому розмірі. Це коригування є частиною щорічної індексації, яка відбулася в березні. Крім регулярної щорічної індексації, для цих осіб відбудеться додаткове помірне підвищення мінімальної пенсії, яке становитиме близько 200 гривень. Завдяки березневому підвищенню та подальшому підвищенню мінімальної заробітної плати у квітні, пенсійні виплати для цієї групи осіб будуть додатково підвищені.