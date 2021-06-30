В Україні буде податок “на город”: за скільки соток будемо платити

Днями комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив проект закону №5600. У документі йдеться про внесення певних змін до українського податкового законодавства. Нововведення в першу чергу торкнуться особистих земельних ділянок українців, на які парламентарі хочуть накласти обмеження.





Наразі громадянам дозволено володіння земельними ділянками у межах 2 гектарів. Вирощувати сільгосп продукцію та продавати її дозволено без сплати жодного податку. Та тепер депутати збираються обмежити дозволені розміри городів українців до 50 соток. За решту ж доведеться платити чималий податок. Причому сплачувати його будуть навіть ті власники, що вирощують городину виключно для власних потреб.

Як сплачуватимуть податок?

Кожен гектар понад нормою у 50 соток буде оплачуватися громадянами за ставкою 5% від його ринкової ціни. Виходить, що доплата цілком і повністю буде залежати від регіону і місцевої вартості землі.

Якщо ж ви вже сплачуєте податок на землю, його сума буде вираховуватися із суми нового податку. Тож якщо ви мали заплатити, наприклад, 1500 грн за понаднормові гектари, та вже сплатили податок на землю в обсязі 300 грн, фінальна сума нововведеної доплати буде 1200 грн.

Для чого потрібен новий податок?

Ціль нового законопроекту – це, у першу чергу, наповнення місцевих бюджетів, та заразом і державної скарбниці. Міністерство фінансів вже оцінює можливу вигоду держави від даного закону майже у 60 млрд грн на рік. Приблизно половину цієї суми внесуть до бюджету безпосередньо агропромисловці.

Ще однією місією нового податку є рівне податкове навантаження на усіх сільгоспвиробників. Зміни до закону унеможливлять «тіньову» обробку земель та втечу аграріїв від сплати податків. Однак новий податок боляче вдарить по дрібним фермерським угіддям, тим самим гальмуючи розвиток малого бізнесу в Україні.