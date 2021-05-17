Можливості сучасних охоронних сигналізацій та IP-відеодомофонів

Захист приватної власності не обмежується встановлення броньованих дверей та встановленням решіток на вікна. Правду кажучи, вони не завжди гарантують спокій і неможливість проникнення чужих до оселі. Встановлення охоронної сигналізації — це раціональне рішення з точки зору забезпечення безпеки. Якщо ви хочете жити спокійно, тоді приймайте рішення та обирайте якісне обладнання. З урахуванням індивідуальних потреб сигналізація Ajax зарекомендувала себе як функціональний та надійний засіб захисту. Ви можете обрати оптимальну конфігурацію, потрібну кількість датчиків та інших аксесуарів як для будинку, так і для комерційних об’єктів.





Хаби та централі управління

Хаби — одна із складових конфігурації охоронної сигналізації. Можна сказати, що це мозок всієї системи. Хаби виконують функцію засобу, який з’єднює датчики та системи оповіщення про небезпеку. На ринку представлено декілька варіантів моделей, які відрязняються між собою кількістю підтримуваних SIM-карт, датчиків, можливістю роботи із Wi-Fi та протоколом Wings. Зверніть увагу, що базові моделі хабів працюють тільки із радіосигналом, а останні версії здатні робити фотозображення. Потрібно надійний захист, щоб захистити майно від зловимисників? Тоді обирайте системи із аутентифікацією для запобігання підміни та сповіщенням про глушіння, включаючи шифрування зв’язку.

Один із моментів, які часто хвилюють користувачів, — це зовнішній вигляд обладнання. За це точно можна не думати. Сучасні хаби, централі, датчики та інші складові мають стильний та ергономічний дизайн. За рахунок цього вони ідеально підходять до дизайну приміщень, не псуючи зовнішній вигляд. Ще один важливий момент стосується автономності роботи. В приміщенні може виключитись світло чи інтернет, але система продовжить працювати та захищати. Дивіться детальніше відео про надійні охоронні системи:

Що можуть сучасні IP-відеодомофони

Вас неможливо здивувати домофоном? Тоді пристрої IP мають всі шанси змінити вашу думку про них. Це інновації, які прийшли на зміну традиційним системам, які призначені для контролю та управління доступом до об’єктів різного призначення. Таким чином, відеодомофон IP підходить для використання у будинках, в офісах, на прідприємствах, в бізнес-центрах та ін. На прикладі домашнього користування також вражають можливості такого обладнання. Уявіть ситуацію, що вам треба піти по справах, але в оселі лишились діти. З IP-відеодомофоном можна контролювати, що відбувається в квартирі чи будинку без вашої пристності. Можна переглядати зображення на планшеті, смартфоні, комп’ютері.

Переваги відеодомофона з IP-технологією полягає у широкому функціоналі, простому встановленні та налаштуванні, можливості віддаленого управління. Сучасні технології дозволяють розширити поняття забезпечення безпеки. Це важливо для всіх, хто турбується про спокій та збереження приватної власності. Виключення ризиків щодо проникнення зловмисників — це не міф, а можливості сучасних охоронних сигналізацій та відеодомофонів на базі IP-технологій.