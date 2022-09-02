Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю по 11 сентября

Общий фон предстоящей недели скорее позитивный. Готовность открыться новому и отпустить старое будет помогать в делах. Точное и активное мышление позволит решать возникающие задачи. Временами, правда, может проявляться излишняя вспыльчивость и импульсивность.





Овен — гороскоп на неделю

Овнам на предстоящей неделе будет лучше удаваться действовать, чем думать. Неделя хороша для активной деятельности, в том числе физических нагрузок. А умственную работу, переговоры, решение интеллектуальных задач лучше пока отложить.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя позитивная. Это отличное время, чтобы собраться с мыслями, подумать, чего вы по-настоящему хотите в жизни, поставить перед собой новые цели. Распорядитесь этой энергией правильно и составьте стратегический план действий.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоит беспокойная неделя. Избыток энергии может толкать на подвиги. Также возможно повышение конфликтности и раздражительности. Помогать будет позитивная способность к коммуникации – желание и готовность все проговорить, прояснить, обсудить.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоит скорее положительная неделя. Вы будете ощущать прилив энергии и желание действовать. Обстоятельства будут в целом способствовать вашему успеху. Однако возможны ошибки и неточности в планировании, переговорах, интеллектуальных задачах.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоит активная и энергичная неделя. Будет хорошо направить этот избыток энергии на новые дела и проекты, а также на занятия спортом. Стоит на время поднять свою личную планку и ставить перед собой амбициозные цели.

Дева — гороскоп на неделю

Дев предстоящая неделя призывает заглянуть вглубь себя и задуматься о своей жизни, о том, как она протекает. Все ли вас устраивает? То ли это, чего вы хотели? Впрочем, таким размышлениям будут очень мешать приступы раздражения и конфликтность, которые тоже будут присутствовать в течение следующей недели.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя будет положительной. Вы будете ощущать необычную для себя уверенность и энергичность, готовность действовать и, может быть, даже свернуть горы. Также вам будет помогать активное точное мышление и общительность. Лучше всего использовать энергию недели для отстаивания своих интересов в переговорах либо для расширения круга общения.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы на предстоящей неделе будут собраны и уравновешены. Вам стоит направить всю вашу энергию на решение одной конкретной задачи, самой главной для вас в настоящий момент. Такой фокус внимания поможет вам впоследствии и в достижении других целей.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя будет очень напряженной. Вспыльчивость, раздражение, ссоры и конфликты – вот основные сложности периода. Больше общайтесь с окружающими, спокойно обсуждайте спорные вопросы – это поможет несколько снизить напряжение и разрешить часть проблем.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя очень благоприятная. Способность найти новые решения и увидеть новые вершины придаст вам сил и вдохновит на достижения. Воспользуйтесь этими энергиями, чтобы решить текущие задачи и начать новые проекты.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя очень положительная. Энергичность и общительность помогут вам расширять сферу влияния, нести свои идеи, заводить новые знакомства. Общение будет проходить гладко, а вы будете убедительны для окружающих. Можно также посвятить себя активной интеллектуальной работе – например, какому-то исследованию.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит напряженная неделя. Вам могут мешать неприятные переживания: неспособность найти себе место, неуверенность в себе, стыд или ощущение неодобрения со стороны окружающих. В таких условиях будет сложно эффективно действовать. Лучше пока дать себе возможность отдохнуть.