Клієнтам ПриватБанку «обнуляють» кредитні ліміти: в чому причина та як все виправити

ПриватБанк може обнулити кредитний ліміт свого клієнта в будь який момент. Причому це зроблять без жодних пояснень та попередження власника карти. В цьому переконався один з клієнтів Привату. Різке зниження кредитної суми так здивувало українця, що він навіть написав про це на спеціалізованому форумі «Мінфін».

У відповідь на скаргу свого клієнта у ПриватБанку пояснили, що розмір кредитного ліміту залежить від цілої низки факторів. Серед них кредитна історія, наявність поточних кредитів та депозитів у банку, регулярність поповнення карти, частота розрахунків та суми, які клієнт витрачає і ще багато іншого. Всі ці фактори дають банку уявлення про платоспроможність клієнта.

Якщо ж кредитний ліміт на карті ПриватБанку раптом знизився, це означає, що у фінустанови виникли певні сумніви в платоспроможності її власника. Причому ліміт банк може навіть обнулити, якщо у нього будуть на це об’єктивні причини, наприклад борги за кредитами чи припинення надходження коштів на рахунок.

Та є ї хороша новина. У банку можуть не лише раптово знизити, а й підвищити кредитний ліміт. Це буде вірною ознакою зростання довіри банку до свого клієнта та впевненості в його платоспроможності.

Як збільшити свій кредитний ліміт?

Клієнт Привату може сам ініціювати підвищення кредитного ліміту на карті. Для цього достатньо звернутися до менеджера банку та зробити відповідний запит. Натомість менеджер може попросити довідку про доходи, щоб переконатися у здатності клієнта повернути позичені у банку гроші.

Перед подачею заявки варто також подбати про свій клієнтський імідж. Наприклад погасити кредити, розмістити в банку додатковий депозит, частіше поповнювати карту та розраховуватися нею. Адже активність клієнта відіграє ключову роль під час прийняття рішення про збільшення суми кредитного ліміту.