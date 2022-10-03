Долар та Євро пішли на розворот: курс валют в обмінниках в понеділок

З початком тижня ситуація в українських обмінниках поліпшилась: долар падає гривня міцнішає. Після двох тижнів безперервного зросту ця новина втілює оптимістичні сподівання. На чорному ринку долар впав до відмітки 41,5 грн, а в обмінниках курс трохи вищий за 40 гривень.

У понеділок 3 жовтня курс долара нижчий, ніж у п’ятницю. За суботу та неділю він став дешевшим в середньому на 35 копійок, нині ситуація така:

Купівельний курс 41,51 грн/$ (-0,41 грн);

Продаж 41,64 грн/$ (-0,23 грн).

Євро також став трохи дешевшим. За вихідні його вартість впала на 19 копійок. Сьогодні придбати його можна в середньому по 40 грн 20 коп. Купівельний курс плаває у межах 39,79 гривні, що у порівнянні з п’ятницею менше на 37 копійок.

Ситуація у банках

У банках також зафіксовано здешевлення іноземної валюти. Продажі впали приблизно на 17,5 копійок, і актуальний курс 42 грн/$. Купівельний курс знизився до 41,2 грн/$ (-20 копійок).

За даними Мінфіну Євро трохи подорожчав в українських банках. Так у понеділок 3 жовтня його можна було придбати по середній ціні 40,8 гривні/€. Покупка євро подешевіла на 0,2 гривні та опустилась до 39,5 гривень/€.

У п’ятницю, наприклад у ПриватБанк курс долара був вищим на 0,10 гривні, ніж у понеділок 3 жовтня. Така сама ситуація і в Укргазбанк. У цих установах актуальний курс продажу 41,6 гривні/$.

Тенденція здешевлення іноземної валюти відзначається не у всіх банках. Наприклад, в Укрексимбанк курс все ще досить високий і складає 41,8 грн/$. Найдорожче серед державних банків «доляри» пропонує Ощадбанк, аж по 41,95 грн/$.

У Альфа-Банк курс долара в понеділок впав на 50 копійок, і зараз купити його пропонують по 41,9 грн/$. На 50 копійок зменшився курс € у ПУМБ і сьогодні курс у продажу складає 40,5 грн, а найдешевше євро можна придбати у Райффайзен Банк, по 40 гривень.