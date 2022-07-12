Настоящая катастрофа: представителей трех знаков зодиака до конца лета будут преследовать несчастья

Вторая половина лета для трех знаков зодиакального круга окажется крайне неудачной. За каждым поворотом их будут подстерегать неприятности. Ни одного замысла не удастся реализовать, а деньги будут исчезать как вода сквозь пальцы.





В самой большой опасности, по мнению астрологов, окажутся Близнецы, Девы и Водолеи. Из-за негативного влияния планеты Сатурн представители этих знаков будут чувствовать себя “не в своей тарелке” и станут фактически беспомощными перед проблемами.

Близнецы

Представителям этого знака предстоит серьезный провал на работе, за который они поплатятся значительной частью своего дохода. Сорванное соглашение или плохо выполненный проект подорвут авторитет Близнецов. Они отчаяются в своих силах и могут даже впасть в депрессию. В личной жизни уроженцев знака тоже не все будет гладко. Близнецы могут серьезно поругаться со второй половинкой, в результате чего их отношения окажутся под угрозой. Астрологи советуют им не спешить с выводами, а вместо этого попытаться успокоиться и еще раз обсудить проблему.

Дева

Дев до конца лета ждет много командировок. Они постоянно будут в разъездах, что может доставить им определенные неудобства и даже привести к потерям. Представители знака рискуют потерять ценные вещи или стать жертвами мошенников. Именно поэтому им не стоит ни на минуту терять бдительность. В семье из-за постоянного отсутствия Дев могут начаться ссоры. Однако если уроженцы знака не будут позволять себе лишнего и удержат острое словцо за зубами, опасность конфликта скоро минует.

Водолей

Уроженцы знака, привыкшие к свободе мыслей и действий, в ближайшие два месяца будут фактически привязаны к рабочему месту. Материальные проблемы заставят Водолеев погрузиться в обязанности и на время забыть об отдыхе. Временные трудности могут стать поводом для ссор с любимым человеком. Но в этой ситуации Водолеям следует спрятать свое эго, не огрызаться и не подогревать атмосферу. Как только финансовые дела наладятся, отношения в паре также станут более гармоничными.