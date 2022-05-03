Польща збирається різко підняти зарплати заробітчанам: скільки отримуватимуть українці

У Польщі незабаром суттєво зросте мінімальна зарплатня. Підвишка складе аж 400 злотих, тобто близько 2,6 тис. грн. Таке рекордне для країни підняття нижньої планки заробітку вплине перш за все на українських заробітчан. Адже їхні зарплати зазвичай дорівнюють або ж трохи перевищують мінімальний дохід поляків.





Підвищити мінімалку польська влада планує вже з 1 січня 2023-го року. Офіційну заяву щодо цього рішення Головне статистичне управління країни зробить 11 травня. Та експерти вже встигли підрахувати, що мінімальна зарплата з наступного року становитиме 3416,3 злотих без відрахування податків. В українській валюті це майже 22,5 тисяч гривень.

Причиною такого різкого збільшення мінімалки у наших західних сусідів є інфляція, яка перевищила запланований показник аж на 5%. Та чим би не керувалися поляки, для українських трудових мігрантів збільшення мінімалки – це справжнісінький подарунок. Не секрет, що більшість наших заробітчан працюють на низькокваліфікованій роботі, за яку їм платять саме мінімальну зарплату. Тож привід для радості однозначно є.

Щоправда не для всіх українців, що працюють у Польщі, зарплата зросте рівно на 400 злотих. Йдеться про робітників, які лише оформлені на мінімалку, але крім неї отримують ще й доплату «у конвертах». Таким заробітчанам роботодавці, з огляду на збільшення мінімальної ставки, можуть зменшити суму доплати. Та принаймні 100-200 злотих зверху вони точно отримають.

Попри такі хороші новини для українських заробітчан, спеціалісти кадрового порталу OLX вважають, що збільшення мінімалки в Польщі може погано плинути на український ринок праці. Люди спокусяться на великі зарплати, що спричинить чергову хвилю трудової міграції. Та варто зазначити, що до закінчення війни в Україні цього найімовірніше не станеться, адже понад 70% вакансій для заробітчан у Польщі розраховані саме на чоловіків.